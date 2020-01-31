Diyarbakır Barosu: Gülistan Doku soruşturmasında ciddi eksiklikler var

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi cinayet soruşturmasıyla ilgili bir netice alınmadığı taktirde AYM’ye başvuracaklarını belirtti. Aydın, Dersim’de kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun soruşturması için de ciddi eksikler olduğunu söyledi.

Diyarbakır Barosu, öldürülen başkanları Tahir Elçi'nin faillerinin bulunması ve yargı önüne çıkarılması için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde gerçekleştirdiği “Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü” etkinliğinin 213'üncüsünü gerçekleştirdi. Etkinlikte Elçi'nin fotoğrafının da bulunduğu "Em te ji bir nakin/Seni Unutmayacağız" yazılı pankart açıldı.

Birçok avukatın katıldığı etkinlikte konuşan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Elçi cinayeti ile ilgili bir gelişmenin olmadığını ifade ederek, yargı makamlarının soruşturmayı sonuçlandırılması gerektiğini belirtti. Aydın, cinayetle ilgili netice alınmadığı taktirde Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını söyledi.

"GÜLİSTAN DOKU MUTLAK SURETLE BULUNMALI"

Açıklamada Dersim’de 5 Ocak’ta kaybolan ve hala bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbeti de soruldu. Gülistan Doku’dan 27 gündür haber alınamadığını hatırlatan Aydın, yetkililere çağrıda bulundu. Diyarbakır Borusu kadın merkezinin de içinde bulunduğu Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı’nın yetkilerle görüşme raporlarını incelediklerini belirten Aydın, “Görüşme raporunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Orda bazı cevapsız sorular var. Maddi gerçeğe ulaşmak için eksik bırakılan bazı soruşturma usulleri var. Eksiklerin giderilmesini talep ediyoruz. Gülistan Doku mutlak suretle bulunması lazım” diye belirtti.

"SORUŞTURMADA CİDDİ EKSİKLİKLER VAR"

Soruşturma dosyasında intihar üzerinde durulduğuna dikkat çeken Aydın, yaşamına son verilmiş ihtimali üzerine durulmadığını söyledi. Aydın, “Eğer intihar etmişse ya da başka bir şekilde yaşamına son verilmişse, bir cinayete kurban gitmişse ki, bunlar bizim açımızdan hepsi bir ihtimal olarak masada duruyor. Bütün bu ihtimallerin araştırılması lazım. Şu anda Dersim Cumhuriyet Savcısı daha çok intihar meselesi üzerinde odaklanmış durumda. Buna ilişkin çok fazla veri ve emareler olmamasına rağmen soruşturmanın bu yöne odaklanmış olması bizim açımızdan ciddi bir problem ve eksiklik. Dolasıyla diğer ihtimallerin de ciddi suretle dikkate alınması ve soruşturmanın bu yönüyle de yürütülmesi lazım. Doku’nun erkek arkadaşı olduğu belirtilen şahsın telefonuna, bilgisayarlarına dahi el konulmadı. Ciddi bir soruşturma eksiği var. Bu eksikliklerin tamamlanması lazım. Buradan bir kere daha soruyoruz Gülistan Dokuya ne oldu ve nerede?” diye sordu.

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