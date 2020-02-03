Jandarma, Berkin Elvan'ı kendi ölümünde kusurlu buldu

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında, sanığın kusur oranı tespiti için İzmir Foça Jandarma Genel Komutanlığınca yeni ek bilirkişi raporu hazırlandı. Jandarmanın hazırladığı raporda, ZET tüfeği kullanan sanık polis "asli kusurlu", yaşamını yitiren Berkin Elvan ise olayda "tali kusurlu" olarak belirtildi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'da, 16 Haziran 2013'te polisin attığı gaz fişeği kafasına isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada ek bilirkişi raporu hazırlandı. Rapora göre Berkin Elvan "barışçıl gösteri yapmayan bir grubun" bulunduğu yerde yaralandı. Raporda, Gezi eylemlerine katılanlar "saldırgan grup", polisin müdahalesi ise "yasal mevzuata uygun" olarak ifade edildi.

EYLEME KATILANLAR "SALDIRGAN", POLİS MÜDAHALESİ "MEVZUATA UYGUN"

Jandarma'nın 24 Ocak 2020 tarihli, mahkemeye sunduğu 4 sayfalık ek bilirkişi raporunda, o gün eyleme katılanların Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nin ara sokaklarında toplanıp, polislere taş, havai fişek, molotof kokteyli ve el yapımı parça tesirli el bombası ve bilye atarak saldırıda bulundukları ileri sürüldü.

Raporda, yolun barikatla trafiğe kapatıldığı, eyleme katılanların çevreye ve işyerlerine zarar verdiği, polisin de bu kişilerin eylemlerini sona erdirmek için göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği öne sürüldü. Raporda, polisin yapmış olduğu gaz tüfekli müdahale "yasal mevzuata uygun" olarak ifade edildi.

BERKİN ELVAN "TALİ KUSURLU" İMİŞ!

Bilirkişi raporunda, gaz tüfeğinin toplumsal olaylarda "grubun dağılması" için kullanıldığı, öldürücü silahlar kategorisinde bulunmadığı, gaz fişeklerinin namlu ağzını terk ettikten sonra düzensiz ve taklalar atarak yol izlemesi, gaz fişeğinin namludan çıkış hızının 75 m/sn olduğu gerekçeleri sıralanarak olayın "istem dışı" meydana gelmiş olabileceği iddia edildi. Bu gerekçeler nedeniyle sanık polisin olayın meydana gelmesinde "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

Raporda, mevcut görüntülerin net olmaması gerekçesiyle Elvan'ın eyleme katılanların arasında olup olmadığının tespit edilemediği vurgulanarak, "barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığı ve cebinden 11 adet torpil çıktığı, bu durumun ise Elvan’ın gösterici grupla hareket ettiğinin göstergesi olduğu" iddia edildi. Bu gerekçelerle Berkin Elvan’ın kendi güvenliğiyle ilgili gerekli özeni göstermediği öne sürülerek olayda tali kusurlu olduğu ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

Berkin Elvan, doğum gününde vurulduğu yerde anıldı: Adalet arayışımız sürecek

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu alınacak

Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı

Bilirkişi raporu: Berkin Elvan’ı vuran polis, biber gazı silahı konusunda bilinçli