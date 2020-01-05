Berkin Elvan, doğum gününde vurulduğu yerde anıldı: Adalet arayışımız sürecek

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Okmeydanı’nda polisin, gaz fişeğiyle başından vurması sonucu ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 yılında yaşamını yitiren Berkin Elvan, doğum gününde Feriköy’de bulunan mezarı başında ve vurulduğu yerde anıldı.

Anmaya Berkin'in annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, okul arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Elvan’ın vurulduğu yer polis ablukasına alınırken çok sayıda zırhlı aracın mahallenin giriş ve çıkışlarına konumlandırılması dikkat çekti. Anma başlamadan önce anne Gülsüm Elvan, polisin bu tutumuna tepki göstererek “Bu yaptıklarınızdan utanın, size acıyorum” dedi.

"ADALET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Anmada konuşan Liseli Öğrenci Birliği üyesi Nazlı Yöyler, 6 yıldır Berkin Elvan için adalet arayışlarının devam ettiğini ifade etti. Olay yeri incelemenin 6 yılın sonunda yapıldığını dile getiren Yöyler, “Biz sıra arkadaşımız Berkin için adalet istiyoruz. Bizler dostumuz Berkin için kardeşlerimiz Ceylan Önkol ve bütün katledilen çocuklar için adalet istiyoruz” diye konuştu.

"YAŞASAYDI BUGÜN 21 YAŞINDA OLACAKTI"

Ardından söz alan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek Berkin yaşamış olsaydı 21 yaşında olacağını ve doğum gününü daha başka türlü kutlayabileceklerini söyledi.

Her ne olursa olsun binlerce Berkin’in bugün yanında olduğunu belirten Elvan, “Bu çocukların hepsi birer Berkin. O ölmedi yaşıyor. Bu uçurduğumuz dilek feneri ile Berkin’in nezdinde katledilen bütün çocuklar için adalet diliyorum. Diğer çocuklar için umut olsun” dedi.

Açıklamalardan sonra Elvan için gökyüzüne dilek fenerleri uçuruldu. (İstanbul/MA)

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