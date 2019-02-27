Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı

Eylem NAZLIER

İstanbul

Gezi Parkı direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanıp 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan davasının 11. duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Heyeti, Berkin Elvan'ın avukatlarının olay yerindeki keşif taleplerini kabul ederek duruşmayı 8 Mayıs’a ertelendi.

Duruşmaya Berkin Elvan'ın ailesi, Gülsuyu Mahallesi’nde uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik, Cumartesi Annelerinden Hanife Yıldız, HDP Milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, Musa Piroğlu ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel katıldı.

TANIK POLİSLER KONUŞTU

Duruşma, tanık polis B.G.’nin beyanlarıyla başladı. B.G, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. B.G, sanık polis Fatih Dalgalı'nın üst dönemi olduğunu ve bu sebeple tanımadığını söyledi. Emirleri ise grup şefinden aldığını belirtti. B.G, Gezi direnişi döneminin mesleğinin ilk yıllarına denk geldiğini söyleyerek, “Kafam çok karışıktı, tam pişmemişliğin verdiği şey ile hatırlamıyorum" diye iddia etti.

B.G.’nin ardından o dönem ZET'çi olarak, Gezi Parkı civarında görev yaptığı belirtilen H.P.’nin beyanlarına geçildi. H.P, olay günü bazı çocukların kendilerine taş attıklarını ve bağırmaları sonucu da çocukların kaçtığını söyledi. Avukat Can Atalay, polisin bu ifadesinin her şeyi ortaya koyduğunu söyledi.

ANNE GÜLSÜM ELVAN DURUŞMAYI TERK ETTİ: YALAN KONUŞMALARI DİNLEMEYECECEĞİM

Tanık polislerin dinlendiği sırada Berkin Elvan'ın ailesi duruşmadan çıktı. Anne Gülsüm Elvan, "Yalan yalan konuşmaları neden dinleyeceğim" dedi.

“ÖLÜMLÜ DOSYADA ÜYE HAKİMİN TELEFONA BAKARAK GÜLMESİ DOĞRU DEĞİL”

Tanık polislerden sonra Avukat Can Atalay'ın beyanlarına geçildi. Bu sırada üye kadın hakimin telefonuna bakarak gülmesi üzerine Atalay bu durumda savunma yapamayacağını söyledi. Üye hakim ve Atalay arasında yaşanan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine mahkeme başkanı konuya müdahale etti. Can Atalay, “Sayın başkan ölümün olduğu bir dosyada üye hakimin telefonuna bakıp, gülerek beyan dinlemesi doğru değildir” dedi.

AVUKAT: BERKİN’İN KATİLLERİ DEĞİL AİLE YARGILANIYOR

Atalay, sözlerine süreç boyunca yargılananın Berkin’in katilleri değil de ailesi olduğunu vurgulayarak devam etti. Gülsüm Elvan’ın kolunun kırılmasının konu olduğu soruşturmayı aktaran Atalay, “Tüm her şey ortada olmasına rağmen Gülsüm Elvan’ın kolunu kıran polis hakkında takipsizlik kararı verildi. Burada katiller değil, Elvan ailesi ve yakınları yargılanıyor” diye konuştu.

“SANIK POLİS TUTUKLU YARGILANMALI”

Avukat Atalay'ın ardından Avukat Çiğdem Akbulut'un beyanlarına geçildi. Akbulut, Berkin'in avukatlarının birçoğunu şu an tutuklu olduğunu hatırlatarak başladığı ifadesinde, sanık Fatih Dalgalı'nın tutuklanmasını talep etti. Akbulut, “Önce HTS kayıtları ortaya koydu, ‘Oraya gitmedim’ diyen Fatih Dalgalı’nın Petek marketin önünde sinyallerini tespit etti kayıtlar. Bugünkü tanık B.G.’nin dediği çok önemli. Fatih Dalgalı’nın üniformalı fotoğrafını tanıyıp alttaki kravatlı fotoğrafını tanımadı; çünkü değişmeye çalışıyor. Orada gözlük takıyor, tipi değişmiş. Bu sanığın bugün burada SEGBİS ile bağlanması kaçmadığını göstermiyor. Görüntüsü ile, her şeyi ile kaçan sanık Fatih Dalgalı’nın tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

AVUKATLARIN KEŞİF TALEBİ KABUL EDİLDİ

Verilen ara sonrasında mahkeme heyeti, Berkin Elvan'ın avukatlarının olay yerindeki keşif taleplerini kabul ederek, keşif yerinde güvenlik önlemlerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Müzakere yazılmasına karar verdi. Sanıkların tutuklanması yönündeki talebi bir kez daha reddeden mahkeme heyeti sanığın yaptığı görev itibari ile kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek bu talebi reddetti. Duruşma 8 Mayıs’a ertelendi.

Polislerin 'Hatırlamıyorum' sözlerine Berkin Elvan'ın ailesinden tepki