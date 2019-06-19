Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu alınacak

Eylem NAZLIER

İstanbul

Gezi Parkı eylemleri sırasında başına gaz fişeği isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili polis memuru Fatih Dalgalı'nın tutuksuz yargılandığı davanın 13'nci duruşması İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık avukatının beyanları üzerine Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, "Sizin yüzünüzden dünyada çocuk kalmadı" diyerek duruşma salonunu terk etti.

Sanık polis Fatih Dalgalı'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan, HDP Milletvekilleri Oya Ersoy, Serpil Kemalbay, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ile çok sayıda kişi de duruşmaya katıldı.

"ZET'Çİ POLİSLERİ TANIMIYORUM"

Duruşma tanık polislerin dinlenmesi ile başladı. Olay günü Mecidiyeköy' de görevli olduğunu kaydeden Tanık çevik kuvvet polisi Önder Demir, "Mecidiyeköy' den Okmeydanı'na geçmemiz söylendi oraya geçtik. Ben kuleciydim. Çalıştığım bölgeyi tam bilmiyorum, olaylardan haberim yoktu. Olay yerine biz gitmedik. Zetçi polisleri tanımıyorum" dedi. Tanık Demir’e Berkin’in vurulduğu yerin görüntüleri gösterildi. Demir, "Olay sırasında burada değildim, olay sonrası buraya gelip gelmediğimizi hatırlamıyorum. Fatih Dalgalı’yı tanımıyorum. Fotoğraflarda gösterdiğiniz kimseyi tanımıyorum. Bu olayı haberlerden duydum" diye konuştu.

DALGALI'YI FOTOĞRAFTAN ÇIKARAMADI

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “olası kasıtla öldürmek” suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis Fatih Dalgalı ile beraber çalışan ve daha önce ifade vermeyen ikinci tanık Bekir Koçak, duruşmaya Antalya'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı. Gezi eylemleri sırasında görevli olan ve dokuzuncu birlikte bulunan Koçak'ın şunları söyledi: "Ben yeni devrolduğum için araç koruma görevindeydim, aşağıya hiç inmedim. Olayın olduğu yere hiç gitmedim, arabadan ayrılamayız. Araba metrobüs durağında duruyordu. Fatih Dalgalı'yla 7-8 ay beraber çalıştık. İzletilen görüntülerdekileri tanımıyorum"

Hakimin Fatih Dalgalı'nın fotoğrafını göstermesi üzerine tanık Koçak, Fatih Dalgalı'yı "fotoğraftan çıkartamadığını" söyledi.

"KEŞİF DÜZGÜN YAPILMADI"

Duruşma savcısı, tanık beyanlarının da tamamlanması ile bilirkişi raporunun da geldiğini belirterek, dosyada eksik kalmadığını ve esasa ilişkin değerlendirmelere geçilebileceğini söyledi.

Berkin Elvan'ın avukatı Can Atalay bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunarak eksik hususların olduğuna dikkat çekti. Gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan Atalay şunları söyledi: “Bilir kişi raporunda atışı yapan kişinin hedef gözeterek atış yaptığı açıklığa kavuşmuş durumda. Atış noktasıyla vurulma noktası arasındaki mesafe konusunda bu rapor bizi haklı çıkarıyor. Raporda belirtilen 15-20 derecelik açı bizce doğru değildir. Kapsül ile çocuğun düşüşü eş zamanlı, Berkin 2 metreden uzun olmadığına göre rapordaki bu açı doğru değildir. Bilirkişi olay yerini keşfe geldiğinde, polislerle gelen ekip arasında tartışma çıktı. Bu sırada keşfin düzgün yapılmadığını düşünüyoruz. Raporun net olması gerekirken lafı fazlasıyla dolandırmışlar. 2. Zetçi’nin atış yaptığı açık. Çocuk ile kapsülün düşüşünün eş zamanlı olduğu açık. Dolayısıyla bu rapor eksiktir. 'Emri ben verdim' diyenleri dahil etmediği için, çevik kuvvet amirlerini dahil etmediği için bu dosya eksik. "

ANNE ELVAN: SİZİN YÜZÜNÜZDEN DÜNYADA ÇOCUK KALMADI

Daha sonra Sanık Fatih Dalgalı'nın avukatı savunma yaparak şunları söyledi: "Bilirkişi raporu teknik bir rapor. Etraftan dolanma yok. Atış açısı tespit edilemedi. Sanık tam olarak teşhis edilmemiştir. Maddi gerçek hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmamıştır."

Sanık avukatının sözleri üzerine Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Sizin yüzünüzden dünyada çocuk kalmadı be! Tabii böyle rapor gelir, arkanızda İçişleri Bakanı var" diyerek salonu terk etti.

DURUŞMA 25 EYLÜL'E ERTELENDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporları, Jandarma Kriminal raporları, diğer bilirkişi raporları, olay anına ilişkin görüntülerin ve diğer delillerin üçlü bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi. Duruşma, 25 Eylül 2019 saat 10.00’a ertelendi.

DURUŞMA SONRASI ELVAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası İstanbul Adliye önünde Berkin Elvan ailesi ve avukatları basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlk olarak Elvan ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut konuştu. Keşif raporunun hafta başında geldiğini anımsatan Akbulut, “Rapor bizim için önemliydi. Sunulan rapor bizim istediğimiz gibi sunulmadı. Atış açısı uygun olmasına rağmen raporda bu söylenmedi. 15-20 derecelik bir açıyla vurulabileceği söylenememiş raporda. Bu söylenmemesine rağmen diğer raporlar bizi bu sonuca götürüyordu. Bu süreci daha fazla uzatmak istemediğimizi söyledik. Savcılık makamı da bunu söyledi. Mahkeme heyeti bir rapor daha hazırlanmasına dair bir karar verdi. Olumlu ya da olumsuz birşey söyleyemeyiz. Bu zamana kadar gelen raporlar hep birbirini doğruladı. Eylül’e kadar tekrar bekleyeceğiz. Rapor gelirse Berkin’in hedef alınarak atış yapıldığı görülecektir” dedi.

"ADALET İSTİYORUM"

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ise Adalet Bakanı’na şu sözlerle seslendi: “Çocuğumuz 5 yıldır aramızda değil. Niye Adalet Bakanısın? Neden dosyanın üzerinde elin var? Neden dosyaya müdahale ediyorsun. Olay yerine gelenlerin gerçekleri ortaya çıkarmak için geldiğini gördüm. Adalet Bakanı dosyadan elini çeksin ilerde belki kendi çocuklarının başına da birşey gelebilir. Direk hedef alınarak vurulan bir çocuk. Mahkeme heyetini özgür bırakın, kendi şahsi özgür fikirleri ile karar versinler. Adalet neyse onu yapsınlar. Kendim için birşey istemiyorum adalet istiyorum.”

"VİCDANIZI NEREYE SAKLADINIZ?"

Gülsüm Elvan ise Adalet Bakanı’nın başını yastığa koyduğunda rahat uyuyup uyuyamadığını sordu. Anne Elvan, “Vicdanınızı nereye sakladınız? Adalet diyoruz, yine söyleyeceğiz. Adalet sarayına ne diyelim. Artık bu ülkede çocuk kalmadı, bu ülkede çocukların üzerinden elinizi çekin. Çocuk katilleri kendilerini belirlediler. Kimlerin katil olduğu belli.”