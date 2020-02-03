03 Şubat 2020 10:27

Sağlıkçılar şiddete karşı Büyük Beyaz Mitinge hazırlanıyor: tedbir istiyoruz

Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkması için 15 Mart’ta Ankara’da "Büyük Beyaz Miting"e hazırlanan sağlık emekçileri, 17 Mart’ta da iş bırakma eylemi yapacak.

Fotoğraf: Evrensel

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    Hamdullah KESEN

    Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkması için 15 Mart’ta Ankara’da "Büyük Beyaz Miting"e hazırlanan sağlık emekçileri, 17 Mart’ta da iş bırakma eylemi yaparak hükümete mesaj verecek. Talepleri sağlık çalışanına şiddet uygulayanlara verilen cezanın alt sınırının 2 yıla çıkarılması. 

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre son 10 yılda 12 sağlık çalışanı, hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Sağlık alanında yaşanan şiddet vakalarının önüne geçmek amacıyla TTB’nin talebiyle 6 yıl önce Sağlıkta Şiddet Yasası çıkması için Meclis İnceleme Komisyonu kuruldu. Hazırlanan şiddet raporu bu komisyona sunulurken, aradan geçen 6 yılda sağlık alanında süren şiddete dair bir arpa boyu yol kat edilmedi.
     
    Taleplerinde ısrarlı olan sağlık emekçileri, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması için 15 Mart’ta Ankara’da “Büyük Beyaz Miting” gerçekleştirecek. “Sağlıkta şiddete karşı mücadele büyüyor” şiarıyla yapılacak mitingin akabinde ise 17 Nisan'da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacak. 

    YÜZDE 86'SI EN AZ 1 KEZ ŞİDDET GÖRDÜ

    Miting hazırlıklarının devam ettiğini belirten Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, hükümetin hekime şiddet uygulayanların hapis cezası almasını istemediği için Sağlıkta Şiddet Yasası'nı çıkarmadığını dile getirdi. Günde 30’u aşkın sağlık emekçisinin şiddet gördüğüne dikkat çeken Hilal, Adana Tabip Odası olarak kentteki hekimlerle yaptıkları şiddet anketinde hekimlerin yüzde 86'sının şimdiye kadar en az bir kez şiddet gördüğünü aktardığını paylaştı.

    “ŞİDDETE DAİR GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI”

    Hükümeti sağlık çalışanlarını hedef alan şiddeti önlemeye dair gerekli tedbirleri almamakla eleştiren Hilal, Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla değersizleştirilen sağlığın meta haline getirilerek sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin doğal karşıladığını ifade etti. Hilal, "Bir insanı hem dövüp hem de ondan yardım istemek mantıklı bir şey değil. Bu nedenle 15 Mart'ta Ankara'da Beyaz Mitingi yapacağız. Hükümeti bir kez daha uyaracağız. Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılmasını isteyeceğiz. Görevi başında şiddet gören sağlık çalışanına şiddet uygulayanlara verilen cezanın alt sınırının 2 yıla çıkarılmasını istiyoruz. İnsanlar bilmeli ki sağlık çalışanlarına görevi başındayken bir şiddet uygularsan hapse girersin. Bunun paraya çevrilmeyecek bir suç olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu nedenle 15 Mart'ta Ankara'dayız.  17 Nisan'da da tüm Türkiye'de sağlık çalışanları olarak bir günlük iş bırakacağız" dedi.
    Hilal, sağlıkta şiddetin önlenmesi için uygulamada olan ‘Beyaz Kod’un yeterli olmadığını da vurguladı. 
     
    Şiddet uygulayanın ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldığını dile getiren Hilal, bu nedenle şiddete uğrayan sağlık emekçilerinin şikayetçi olmaktan çekindiğini kaydetti. Hilal, saldırganların zaten ceza almayacağı düşüncesiyle yine suç duyurusunda bulunulmadığını ekledi. 
     
    Hilal, sağlıkta şiddetin önüne geçmek için tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini yapacakları eylemlere desteklemeye davet etti.

    “AKP YAŞAM HAKKINI İHLAL EDİYOR”

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel de, sağlıkta şiddetin gün geçtikçe artarak devam etmesinin sebebinin ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ olduğunu belirtti.
     
    Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin en temel talepleri olan insanca yaşam ve çalışma hakkının bile ortadan kalktığı bir süreci yaşadıklarını söyleyen Yüksel, güvenlik soruşturmaları ve ihraçlarla güvencesizliğin derinleştiğini, siyasi iktidarın kendisi gibi düşünmeyenlerin çalışma ve yaşam hakkını ihlal ettiğini kaydetti.

    “SAĞLIKLARINA SAHİP ÇIKSINLAR”

    İnsanca, şiddetsiz bir yaşam ve çalışma için yapacakları eylemlere hazırlandıklarını belirten Yüksel, "Derhal sağlıkta dönüşüm programına son verilmeli. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekonomik ve özlük talepleri karşılanmalı. Toplum sağlığını koruyucu sağlık politikaları hayata geçirilmelidir. Bu taleplerle 15 Mart’ta ülkenin dört bir yanından gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile Ankara’da 'Beyaz miting' gerçekleştireceğiz. 17 Nisan’da da şiddetsiz bir sağlık ve sosyal hizmet ortamı için tüm sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında iş bırakma gerçekleştireceğiz. Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere toplumun tüm kesimlerini eylem ve etkinliklerimize destek vermeye sağlıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. (Adana/MA)

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