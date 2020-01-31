31 Ocak 2020 15:59

Sağlık örgütleri şiddete karşı 15 Mart'ta "Büyük Beyaz" mitingi gerçekleştirecek

Sağlık meslek örgütleri, sağlıkta şiddete karşı, “Büyük Beyaz Mitingi’nde Buluşuyoruz” şiarıyla 15 Mart’ta miting düzenliyor. TTB Merkez Konsey Başkanı Adıyaman, “Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

Sağlık meslek örgütleri temsilcileri basın toplantısı düzenliyor

Fotoğraf: MA

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    Sağlık meslek örgütleri, sağlıkta şiddete karşı “Büyük Beyaz Mitingi’de Buluşuyoruz” şiarıyla 15 Mart’ta gerçekleştirecek mitinge ilişkin Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Kurumlar adına ortak basın metni TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman tarafından okundu. Adıyaman, güvenceli bir çalışma ortamında, yüksek enflasyon ve pahalılığa ezdirilmeyen ücretlerle, emeklerinin karşılığını alarak çalışmak istediklerini belirtti. Aciller başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin sunumunun her aşamasında şiddetin yaygınlaştığını belirten Adıyaman, “Şiddetin güven ve meşruluğunu; ülkemizde yaygınlaşan kutuplaştırıcı, çatışmacı dilden, sağlık sisteminde mobbinge varan yönetici-idareci tutumundan, taşeronlaştırma başta olmak üzere güvencesiz çalıştırma modellerinin yaygınlığından aldığını çok iyi biliyoruz” dedi.

    "ANKARA’DA HAYKIRACAĞIZ"

    Adıyaman, başta sağlık çalışanlarının yaşadığı fiziksel, psikolojik ve sözel şiddetin sona ermesi ve Meclis’te bekletilen “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Tasarısının” yasalaşmasını ve acil tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini ifade etti. Türkiye’de sağlık çalışanlarının emeğinin değersizleştirilmesi, çalışma koşulları ve yaşanan sorunlara dikkat çeken Adıyaman, “Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık çalışanlarının öncelikli talebi şiddetin engellenmesi olmadı. Ülkemizde 81 ilinden üyemiz olan ve üyemiz olmayan bütün sağlık çalışanlarıyla, emeklilerimizle, göreve başlatılmayan atama bekleyen genç meslektaşlarımızla 15 Mart günü Ankara’nın yolunu tutacak ve bu ülkede sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir sesle haykıracağız. Bizler yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

    "İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORUZ"

    SES Adana Şubesi, kentte geçtiğimiz yıl sağlık alanında yaşanan sorunları içeren raporunu açıklayarak 15 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek “Büyük Beyaz Mitingi”ne katılım çağrısında bulundu. Sendika şubesinde düzenlenen toplantıda raporu SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel okudu.

    SES Adana Şubesi üyeleri basın toplantısı düzenliyor

    Fotoğraf: MA

    "HEMŞİRE EKSİKLİĞİ VAR"

    Adana'daki tüm kamu hastanelerinde doktor dışı sağlık personellerinin döner sermaye performans ücretinden faydalanmadığını belirten Yüksel, "Hastanelerde özellikle hemşire eksikliği çok fazladır. Onun içinde acillerde şiddet daha fazla yaşanmaktadır. Kadro eksikliği giderilmelidir. Hastaneler, kapasite olarak yeterli değildir. Ulaşım zorlukları vardır. Onun için Adana Güney Seyhan'da yapılması planlanan 150 yataklık Güney Seyhan Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Karşıyaka Devlet Hastanesi acilen yapılmalıdır. Kapatılan Numune Hastanesi yeniden açılmalıdır. Şehir Hastanesi ulaşım, personel açısından ihtiyaca cevap vermemektedir" diye belirtti.

    15 Mart’ta ülkenin dört bir yanından gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ile Ankara’da düzenlenecek "Büyük Beyaz Miting" için katılım çağrısı yapan Yüksel, "17 Nisan’da da şiddetsiz bir sağlık ve sosyal hizmet ortamı için tüm sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında iş bırakma gerçekleştireceğiz. Başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere toplumun tüm kesimlerini eylem ve etkinliklerimize destek vermeye sağlıklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

    17 NİSAN’DA ALANLARDA OLACAKLAR

    15 Mart’ta mitinge giden sağlık örgütleri, 17 Nisan’da da “Sağlıkta şiddete karşı görevdeyiz, iş bırakıyoruz” şiarıyla Türkiye’nin her yerinde alanlarda olacak.

    Ortak basın metninde imzası bulunan sağlık meslek örgütleri şunlar: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık Sendikası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Ankara Veteriner Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Derneği. (MA)

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