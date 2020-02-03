Kayseri'den depremden etkilenen yurttaşlarla emekçi dayanışması

Hacı KURBAN

Sevil ERUCU

Kayseri

Malatya’da ve Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Türkiye’nin dört bir yanında depremzedeler için halklar bir araya geldi. Başlatılan dayanışmada; kimi sms atarak, kimi gıda, kimi kıyafet, kimi barınma vb. yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için seferber oldu.

Bizler de şehrimiz Kayseri’de Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen yurttaşlar için bir dayanışmak kampanyası başlattık. Bu kampanya ile Kayseri’den Elazığ ve Malatya’ya bir dayanışma köprüsü kurmak istedik.

Kayserililer olarak işe mahallelerimizden başlamaya karar verdik. Biz de Kayseri’de emekçilerin yoğun yaşadığı mahallelerinden birinde yardım için kapı kapı dolaştık. Bu kapıları çalmak hem bizi hem de ev sahiplerini heyecanlandırdı. Depremzedeler için yardım topladığımızı söylediğimiz ev sakinlerinden ilk aldığımız tepki: “Bizler de yardım etmeyi çok istiyorduk. İyi ki geldiniz. Elimizden ne gelirse yardım etmeye hazırız” şeklinde oldu.

Ancak sonrasında biraz şüpeli bir tavırla “Yapacağımız bu yardımları siz mi götüreceksiniz yoksa herhangi bir kurum ile mi göndereceksiniz?” sorusunu neredeyse kapısını çaldığımız herkes sordu.

Vermiş oldukları yardımları bizzat bizlerin ulaştıracağını söylediğimizde yüzlerinde bir tebessüm ile: “Türkiye’nin dört bir yanında depremzedeler için yardımlar toplanıyor. Bizler bu yardımların depremzedelere ulaşmadığını düşünüyoruz. Ulaşan yardımlar da çok kısıtlı yerlere gidiyor. Sizin götürmeniz ve doğrudan teslim etmeniz içimizi rahatlattı. Bizler yıllardır deprem vergileri ödüyoruz. Buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor” şeklinde konuştular.

DAYANIŞMA AĞI

Yardım için kapısını çalmaya gittiğimiz başka bir binaya daha bizler ulaşmadan yardım topladığımız haberi ulaşmıştı. Kadınlar, “Elazığ için yardım toplanıyor. Herkese haber vermek istedim. Sen de tanıdıklarına söyle” diyerek herkesi bu seferberliğe ortak etmeye çalışıyordu. Kapılarını çaldığımızda: “Depremzedeler için yardım topluyormuşsunuz. Siz gelmeden önce arkadaşım aradı. Çok mutlu olduk. Ben de komşularıma söyledim bile. Onlar da kendi çevrelerinden yardım toplayacaklar. Keşke daha önceden haberimiz olsaydı daha çok eşya toparlardık” dediler.

Kayseri’de başlatmış olduğumuz bu yardımlaşma kampanyasında gördük ki birlik, dayanışma, insani duygular hiç de raflara kalkmamış. Bu duygularla kampanyamızı sahiplenenler hemen yanıbaşımızda, bir alt katta ya da bir üstkatta. “Bu halktan bir şey olmaz. Bu halka her şey müstehak” diye düşünen herkese Kayseri’nin emekçi bir mahallesinden gelen bir cevap olarak görüyoruz bu dayanışmayı.

Kayseri’de kilometrelerce ötede yaşanan depremi ciddi bir sarsıntı ile hissetmiştik. Şimdi ise emekçi dayanışmasını kilometrelerce ötedeki Elazığlı ve Malatyalı yurttaşlarımıza hissettirmek istiyoruz.