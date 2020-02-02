17 Ağustos 1999 depreminden sonra 7 kez imar affı çıkarıldı

TBMM'de 17 Ağustos 1999 depremi sonrası kurulan komisyonun hazırladığı raporda “Bir daha kesinlikle imar affı çıkarılmasın” denildi, 38 öneri ve yasal değişiklik sıralandı. Ancak önerilerin çoğu dikkate alınmadı, aradan geçen zamanda tam 7 kere imar affı çıkarıldı.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre büyük Marmara depreminin ardından aralarında 122 milletvekili, ‘'Depremlere karşı alınması gereken önlemler'' konusunda Meclis araştırması istedi. DSP, DYP, FP, ANAP ve MHP'den 13 milletvekilinin yer aldığı komisyon 4 aylık çalışma sonrası 50 sayfalık rapor hazırladı.

Raporda, 38 ayrı öneri ve yasal değişiklik sıralandı. Deprem Bakanlığı kurulması, okullara deprem dersi konulması, riskli bölgeler ile dolgu ve yumuşak zeminlere yapı izni verilmemesi, hazır beton kullanımının zorunlu olması, mimar, mühendis, şehir plancısı ve yer bilimci yetiştiren üniversitelerin eğitim programlarında deprem konusuna ağırlık verilmesi istendi.

Raporda ayrıca ‘'Gecekondulaşma ve kaçak yapılaşmayı teşvik eden imar affı politikasından kesinlikle vazgeçilmelidir'' denildi.

Önerilerin çoğu dikkate alınmadığı gibi, raporun TBMM Başkanlığına sunulup görüşüldüğü 23 Aralık 1999 tarihinden sonra, ilki 31 Mart 2003'te, sonuncusu 18 Mayıs 2018'de olmak üzere tam 7 kere imar affı çıkarıldı. (HABER MERKEZİ)

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