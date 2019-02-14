BODEP: Boğaziçi'deki imar affı kabul edilemez

Boğaziçi Dernekleri Platformu (BODEP), Boğaziçi’deki yapılaşmayı, betonlaşmayı artıracak ve yasa dışı yapılaşmayı onaylayacak değişikliklere kuruluşundan bu yana karşı çıktıklarını belirttikleri açıklamada imar barışı ile Boğaziçi bölgesindeki tüm kaçak yapıların yasal hale getirildiğini aktardı.

Açıklamada, "1983 yılında yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi İmar Yasası’nın amacı, Boğaziçi’nin özgün dokusunda bulunan kültürel varlıkları, tarihi değerleri ve doğal güzellikleri kamu yararına korumak, bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamaktır. Bu bağlamda, 2015 yılında Boğaziçi Belediyeler Birliği’nin, Boğaziçi’ndeki imar planlarının değiştirilerek yeni yapılaşmaya olanak tanınması yönündeki girişimlerini BODEP olarak kınadık. Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer Belediye başkanlarına ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazılarda, kamu yararına aykırı olan bu girişime ortak olunmamasını istedik” denildi.

BODEP olarak iletilen istek ve beklentilere karşılık bugüne dek olumlu bir gelişmenin yaşanmadığı tam tersine, 18 Mayıs 2018'de yürürlüğe konulan imar affı uygulamasının genişletildiği vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi:

"Boğaziçi İmar Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası ve İmar Yasası ile korunmakta olan Boğaziçi Bölgesi'ndeki tüm kaçak yapıların yasal hale dönüşmesi gündeme geldi. Bilindiği gibi, imar afları toplumsal adaleti ve barışı zedelemektedir. Planlama ve imar ile ilgili kurumlara yönelik güvenin azalmasına neden olmaktadır.”

BODEP olarak İstanbul Boğazı Bölgesi'nde ileride giderilmesi olanaksız bozulmalara yol açacak kararların benimsemenin mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, “Olanaklarımız ölçüsünde kamuoyunu bilgilendirmeye çalışacağız. Dünyada bir eşi, benzeri bulunmayan, aslında bir Dünya Doğa ve Kültür Mirası olan Boğaziçi’ni korumak için elimizden geleni yapacağız. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde tüm belediye başkanı adaylarına çağrıda bulunuyor, bu kıyıma karşı çıkmalarını bekliyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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