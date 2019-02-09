İMO: Kartal'da binanın çökmesinin asıl sebebi İmar Affı

Kartal’da binanın çökmesi sonucu enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarını izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ranta yönelik kaçak yapılar yüzünden bu sıkıntı yaşandı. Kentsel dönüşüme sahip çıkmamız gerekiyor” diyerek imar affıyla milyonlarca kaçak yapıya ruhsat veren hükümetinin sorumluluğunu es geçti. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Erdoğan'ın açıklamalarını Evrensel'e değerlendirdi. Çöken binanın altında yatan asıl sebebin imar affı olduğuna dikkat çeken Nusret Suna, kentsel dönüşümün Türkiye’de ne yazık ki rantsal dönüşüm haline getirildiğine vurgu yaptı.

‘TÜRKİYE’DE RANTSAL DÖNÜŞÜM VAR’

Erdoğan’ın çözüm olarak ‘kentsel dönüşümü’ işaret etmesini yorumlayan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, kentsel dönüşümün Türkiye’de rantsal dönüşüme dönüştüğünü söyleyerek “Acilen yapı envanteri çıkarıp risk sıralamasına göre bu binaları güçlendirmeliyiz” dedi.

"ASIL SEBEP İMAR AFFI"

Kartal’da çöken binanın altında yatan asıl sebebin imar affı olduğunu belirten Suna, imar affıyla birlikte Kartal’daki gibi kaçak katlı, ruhsatsız birçok yapının affedilmesinin önünün açıldığına işaret etti. “İmar affı yasasının 9. maddesinde ‘Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır’” ifadelerinin yer aldığına dikkat çeken Suna, böylece binaların güvenliği teknik, mühendislik ve bilimsel hiçbir denetim yapılmadan mal sahiplerinin beyanına bırakılıp yapı kayıt ruhsatı verildiğini söyledi.

Kartal’daki binanın da 1992’de 5 kat için ruhsat aldığını, 1998’de ise hesap kitap yapılmadan üzerine yeni katlar eklendiğini belirten Suna “5 kata göre yapılmış binanın kolonları yeni katları taşıyamayınca da bina kendi kendine çöktü. Bu durum daha önce Konya, Diyarbakır ve İstanbul Zeytinburnu’nda da yaşandı” dedi.

Erdoğan’ın çözüm için söylediği kentsel dönüşümün Türkiye’de ne yazık ki rantsal dönüşüm haline getirildiğine vurgu yapan Suna, “Türkiye ve İstanbul deprem riski altında. Acilen yapı envanteri çıkarılarak risk sıralaması yapılıp harekete geçilmeli. Sizin sağlam ve güvenli olmayan tüm binaları yıkıp yeniden yapmanız ekonomik açıdan da zaman açısından da yapmanız çok zor. Ama yapı envanteri çıkarıp risk sıralamasına göre bu binaları güçlendirmeliyiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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BAKAN KURUM’A "İMAR BARIŞI" SORULARI

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü de Kartal’da 3 katı kaçak olduğu için çöken ve yurttaşlara mezar olan Yeşilyurt Apartmanı’ndaki ihmalleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu. Pekgözegü, çıkartılan imar barışı kanunlarının insan yaşamını ve can güvenliğini yok saydığına dikkat çekti. Pekgözegü, Bakan Kurum’un yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

* Bu tarz faciaların imar barışı kapsamında daha çok yaşanacağını düşünüyor musunuz?

* Kartal’da çöken bina ile ilgili yayın yasağı neden getirilmektedir? Basının faciayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesi ne gibi bir tehdit oluşturmaktadır?

* Mahalle muhtarının katılacağı haber programında konuşmaması için valilik tarafından arandığı ve konuşmaması yönünde uyarıldığı doğru mudur?

* Yönetmeliklere uymayan, deprem güvenliği bulunmayan, değişen iklim koşullarına uygun inşa edilmeyen yapılara yönelik Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

* İmar barışı kapsamında kaç yapı kayıt belgesi verilmiştir? (HABER MERKEZİ)