Dünya Sağlık Örgütü: Hata yaptık, aciliyet yüksek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de başlayan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili, ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte “hata” yaptıklarını açıkladı. Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı.

Euronews’un haberine göre; DSÖ yetkilileri AFP’ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda “hata” yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti. Ancak bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından “acil durum ilanı” anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.Geçtiğimiz hafta “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmek için erken olduğunu savunan örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için “küçük ihtimal” ifadesini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüs birçok ülkeye de sıçramış durumda. ABD (5 vaka), Avustralya (5 vaka), Japonya (4 vaka), Malezya (4 vaka), Singapur (4 vaka), Fransa (3 vaka), Güney Kore (3 vaka), Vietnam (2 vaka), Kanada (2 vaka) ve Nepalde (1 vaka) virüsün tespit edildiği ülkeler arasında.

OKULLARIN TATİLİ UZATILDI

Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi. Okulların eğitime başlayacağı tarihin yerel makamlar tarafından kararlaştırılacağı kaydedilerek, öğrencilere tatil boyunca dışarı çıkmamaları, toplu etkinlik yapmamaları tavsiye edildi. Bu arada, bahar dönemi eğitimin başlamasından sonra tüm okulların salgın mücadele planları yapması, öğrencilerin günlük kayıtlarını tutması ve hijyen şartlarını iyileştirmesi gerektiği vurgulandı.

TOPLU ULAŞIM DURDURULDU

Virüsün ilk tespit edildiği kent olan Vuhan başta olmak üzere Hubey eyaletine 17 kentte toplu ulaşım durduruldu. Söz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken, Vuhan’a girişler yasaklandı, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmış durumda. Bu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

Virüsün hızla yayılması nedeniyle Hubey eyaletinin yakınlarındaki Guandong ve Ciangşi eyaletlerinde de maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklanmış, bununla birlikte Pekin, Tiencin, Şanghay ve Şian gibi kentlerden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Çin’de 25 Ocak itibariyle başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı.

ALMANYA

Bavyera yaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi. Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturulan “enfeksiyon çalışma grubu”, bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı. Açıklamada, şu an için bölgede virüsün bulaşma riskinin “düşük” görüldüğü kaydedildi.

KANADA

Yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı Kanada’da 2’ye çıktı. Ontario bölgesi Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, ilk vakanın görüldüğü 50’li yaşlardaki erkek hastanın, beraber seyahat ettiği eşinde de virüse rastlandığını ifade etti. Williams, söz konusu kadın hastanın, karantina ve müşahede altında bulunması dolayısıyla Kanadalılar için riskin düşük olduğunu söyledi.

TAYLAND

Taylan'da, yeni tip koronavirüse (2019-nVoC) rastlanan kişi sayısı 14’e yükseldi. Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai, ülkeye seyahat eden 5’i Hubey eyaletinden aynı aileden 6 Çin vatandaşında yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti. Sukhum, böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 14’e çıktığını kaydetti.

GÜNEY KORE

Güney Kore’de, Çin’den dönen 92 asker koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, basın toplantısında, askeriyede şu ana kadar şüpheli vaka görülmediğini ancak önlem olarak çeşitli adımlar atıldığını söyledi. 4 kişide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği ülkede, askerlerden ateş veya öksürme gibi belirtiler gösterdiklerinde yetkililere haber vermeleri istendi.

SRİ LANKA

Sağık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hubey eyaletinden ülkeye gelen 40’lı yaşlarında Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi. 25 Ocak’ta hastaneye başvuran söz konusu kişinin, virüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

KAMBOÇYA

Virüs Kamboçya’ya da ulaştı. Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, Vuhan’dan Sihanoukville kentine gelen 60 yaşında Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti. Mam Bunheng, söz konusu kişiye eşlik eden 3 aile üyesinde ise test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaştı. (DIŞ HABERLER)