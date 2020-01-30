30 Ocak 2020 04:17

İşçi mektubu: Evrensel'i her gün 4 arkadaşıma dağıtıyorum

Çineli Maden İşçisi Mutlu Cengiz, Evrensel'e mektup yazdı: En kötü zamanımızda yanımızda olan bu gazetenin şimdi de biz yanında olup sahip çıkalım.

Bir emekçi, Evrensel gazetesinin 'Dayanışma günü' manşetli sayısını okurken

Fotoğraf: Evrensel

Mutlu CENGİZ
Çineli Maden İşçisi

Merhaba Evrensel Okurları.

Bu mektubu son zamanlarda silikozis hastalığı ve maden işçilerinin koşulları ile gündeme gelen Aydın Çine’den bir maden işçisi kardeşiniz olarak yazıyorum. Bizler Evrensel’in de gündeme getirdiği gibi meslek hastalıkları ve ağır çalışma koşullarının olduğu maden işletmelerinde çalışıyoruz. Çine’de maden dışında çok fazla bir iş durumu olmadığı için bütün işçiler hastalığa da sağlıksız koşullara da itiraz edemiyordu. Fakat sendikada örgütlenme kararı almamız ve bu sürecin gelişmesinin ardından durumun artık eskisi gibi olmadığını belirtmek isterim. İşçiler artık slikozisin kader değil önlenebilir olduğunu, fakat patronların sırf daha fazla kâr etmek için işçi sağlığı önlemlerini almadığını fark edip itiraz ediyor. Artık bu koşulların kader değil birleşip mücadele ettiğimizde değişebileceğini görmüş durumdayız.

Evrensel’in Çine işçisinin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Şöyle anlatayım: Biz maden işçileri Çine’de izole edilmek isteniyoruz. Sendikaya üye olduğumuz için patron tarafından işten atıldık. Yıllardır silikozis gibi meslek hastalıklarına yakalandık, güvencesiz iki kuruşa çalıştırıldık. Bütün bu süreçlerde ne yerel basın ne başka bir yayın organı oldu. Ama Evrensel daha biz çağırmadan bizimle birlikte bizim yanımızda oldu. Bütün basın, özellikle yerel basın maden patronlarının reklamlarını aldığı için bizim haberlerimize yer vermiyor.

Ama Evrensel geçtiğimiz günlerde bizi manşetine taşıyarak sesimizin tüm ülkeye yayılmasını sağladı. Vekillerin mecliste soru önergesi vermesi, FOX TV’nin bizi ekranlarına taşıması Evrensel’in sayesinde oldu. Bu gazete bizim için kahvedeki diğer gazeteler gibi değil. Her süreçte yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor.

Arkadaşlar bizlere iktidarın bu gazeteyi ekonomik olarak sıkıştırdığını ve susturulmak istendiğini anlattı. Buradan tüm işçi arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar Evrensel işçi dostu, biz emekçinin sesi soluğudur. Bu gazete para babalarının değil işçilerin hayatını yansıtıyor. Patronların karşısında bizlerin sesini kesmek istiyorlar, sesimizin kesilmesine izin vermeyelim. Gazetemize mektup yazalım, dağıtımını yapalım. İşçi arkadaşlarla birlikte okuyalım, okutalım. En kötü zamanımızda yanımızda olan bu gazetenin şimdi de biz yanında olup sahip çıkalım.

Ben okuduğum gazeteyi her gün 4 arkadaşıma dağıtıyorum. Dün okuyucusuydum bugün dağıtıcısıyım. Bizler var oldukça Evrensel de var olacak. Çok yaşa Evrensel.

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