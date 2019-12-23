Aydın Haberleri

Aydın'a dair tüm detayları Evrensel Ege/Aydın Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.
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Aydın haberleri - Aydın'ın yerel gündemi ve emek haberleri

Aydın haberleri - Aydın'ın yerel gündemi ve emek haberleri

Aydın'a dair tüm detayları Evrensel Ege/Aydın Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.

Aydın Barosu: Zeliha Erdemir'in hukuki sürecinin takipçisi olacağız

Aydın Barosu: Zeliha Erdemir'in hukuki sürecinin takipçisi olacağız

Ölüm tehditleri aldığı eski eşi hakkında 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamayan Zeliha Erdemir ile ilgili Aydın Barosu yazılı açıklama yaptı.

Maden işçisi işe iade davasını kazandı

Maden işçisi işe iade davasını kazandı

Aydın’da Kaltun Madencilik’te çalışırken işten çıkarılan GMİS Çine Temsilcisi Burhan Özdemir işe iadesi davasını kazandı.