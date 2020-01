Türkiye Gazeteciler Sendikası: İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yüzlerce gazetecinin sarı basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etmesini ve tepkiler üzerine geri adım atarak kartları yeniden kullanıma açmasını sordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, “İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız.Tek düsturumuz olan ‘halkın haber alma hakkı’nı korumak istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hak, hukuk tanımadığını ifade eden TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda, “İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız. İletişim Başkanlığı Anayasa'ya, yasalara uymayan bir karar vererek yüzlerce gazetecinin basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti. Ancak kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atarak iptal ettiği Sarı Basın Kartlarını yeniden kullanıma açtı. Görünen o ki İletişim Başkanlığı yaptığı hatadan dönme yolunu seçti. Örgütlü mücadele bir kez daha kazandı”diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"O HALDE KARTLARIMIZ NEREDE?"

İletişim Başkanlığına bir yıldır hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmeyen turkuaz kartlarını da bir an önce vermeye çağıran Mayda, “Gazeteciler cezalandırılmak isteniyor. Gazeteciler kartlarına 2015’e kadar kolay ulaşabiliyorken, 2015’te Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle kart almak zorlaştı. 2018’de Basın Kartı Yönetmeliği değiştirilerek, gazeteci meslek örgütü temsilcileri komisyondan çıkarıldı” diyerek sarı basın kartının Türkiye’de hep tartışma konusu olduğunu ifade etti.Tüm kartların yenilenmesi için yapılan başvurunun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bir değişiklik olmadığını belirten Mayda, “İncelemede olduğu, yenileneceği ifade edildi. Bu uzun sürenin ardından eski kartlarını hala kullanabilen gazetecilerin basın kartlarının ise 23 Ocak itibariyle iptal edildiğini öğrendik. Kartların neden iptal edildiğine ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığı gibi gazetecilerin telefonlarına da yanıt verilmedi. İletişim Başkanlığı'nın bu sessizliği 26 Ocak akşamına kadar devam etti. Sisteme giren meslektaşlarımız Sarı Basın kartlarının yeniden kullanıma açıldığını gördü. Bir pazar akşamı kararından dönen İletişim Başkanlığı belli ki incelemelerini tamamlamış”diye konuştu.“İktidarın gazetecisiysen varsın yoksa yoksun” dayatmasını kabul etmedik etmediklerini söyleyen Mayda, “Tek düsturumuz olan ‘halkın haber alma hakkı’nı korumak istiyoruz. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını bir an önce bu konuya açıklık getirmeye, yıllardır bu kartı taşıyan gazetecilerin kartlarının neden yenilenmediğini, iptal edilme gerekçelerini kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz. Bir yıldır "inceleme" denilerek bekletilen meslektaşlarımızın kartlarının bir an önce verilmesini istiyoruz. İletişim Başkanlığı inatla “Basın kartları iptal edilmedi” açıklaması yapıyor. O halde kartlarımız nerede?” diye sordu.

Fotoğraf: Evrensel

(Ankara/EVRENSEL)

İptal edilen basın kartları yeniden kullanımda

Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi