Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı "Orta Doğu Barış Planı"nı kamuoyuna açıkladı.

Barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Plana göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz."

"Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olması İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail de barış istiyor."

"İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu'ya teşekkür ediyorum. Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız."

"Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır."

"Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti kalacaktır."

"Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak."

"Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak."

"Herkesin bildiği gibi İsrail için çok şey yaptım. ABD büyükelçiğini Kudüs’e taşıdık ve Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıdım. Belki de en önemlisi bu korkunç İran nükleer anlaşmasından çekildim."

"İran rejimi büyük oranda zayıflamış durumda. Kasım Süleymani'yi dünyanın bir numaralı teröristini ortadan kaldırdık. Hizbullah'ın başı ile iyi şeyler peşinde değillerdi. İsrail nefretini yaymaya çalışıyorlardı, Kudüs'ü özgürleştirmek için İsrail'le savaşmamız gerek diyorlardı, İsrail'in düşman olduğunu söyleyerek Ortadoğuyu bölmeye çalışıyorlardı. Gerçekte Kudüs özgür ve kurtarılmıştır."

"İslam dünyasının 1948'te yaptığı hatayı, İsrail'i tanımak yerine saldırma hatasını düzeltmesinin zamanı gelmiştir."

Trump’ın ardından konuşan Netanyahu da şunları söyledi:

“Bu tarihi bir gün, 14 Mayıs 1948'i hatırlıyoruz, o gün Başkan Truman İsrail devletini tanıyan ilk lider olmuştu.”

“Siz (Trump) de tarihimiz için önemli topraklardaki hakkımızı tanıyan ilk başkan oldunuz.”

“Bu, İsrail için, barış için harika bir plan. Trump'ın planı kalıcı barış için gerçekçi bir yol.”

“İsrail'in kendisini savunması için Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ve diğer yerlerde İsrail egemenliğinin bulunması gerektiğini Trump tanıyor.”

“Filistin tarafıyla müzakere etmeyi kabul ettim çünkü Trump'ın barış planı gerekli dengeyi sağlıyor.”

"ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacak."

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL