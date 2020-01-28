Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ortadoğu Barış Planı"nı reddettiklerini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Ortadoğu Barış Planı"nı eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın bu planını kabul etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ortadoğu Barış Planı"na güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.

HAMAS, TRUMP'IN "ORTADOĞU PLANI"NA KARŞI ÇIKACAKLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin Hamas'tan yapılan ilk açıklamada, "Kudüs'e dair söz konusu planların 'agresif' ve 'safsata' olduğu" belirtildi.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, "Trump'ın açıklaması agresif bir açıklama ve büyük bir öfke yaratacak. Trump'ın Kudüs'e dair açıklamaları safsatadan ibaret ve Kudüs her zaman Filistinlilerin olacak. Filistinliler bu anlaşmaya karşı çıkacak ve Kudüs her zaman Filistinlilere ait olarak kalacak" dedi.

ÜRDÜN DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak" açıklamasını yaptı.

(DIŞ HABERLER)

Trump "Ortadoğu Barış Planı"nı açıkladı, plandan İsrail işgaline tam destek çıktı