Deprem bölgesinde, yardımlar geciktikçe ayrımcılık duygusu artıyor

Özkan ZÜLFİKAR

Yıldıray COŞKUN

Elazığ

Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sivrice ilçesi Kürk köyünde depremzedelerle görüştük. Depremin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen yardımların dağıtımlarında gecikme yaşanması yurttaşlar arasında ayrımcılık duygusunu artırıyor.

"KİMSE DURUMUMUZU SORMADI"

Sivrice merkezde evi yıkılan Murat Saydam, dışarıda kaldığını belirtip şöyle devam ediyor: “Kimse gelip benim durumumu sormadı. Evim yıkıldı. Hiçbir şeyim yok. Sadece bir çadır aldım onu da kuramadım. Bekliyoruz. Üç oğlumla toplam beş kişiyiz. Ama bir tane çadır dışında bir yardım görmedim. Bir buçuk yaşında oğlum var. Okula giden çocuğum var. Ben ne yapacağım? T.C. kimlik numaramı vereyim baksın herkes. Bir tane yardım gelmişse her şeye razıyım.”

"YARDIMLAR ADALETLİ YAPILMIYOR"

Sivrice merkezde yaşayan Erdal Kaya, dağıtılan yardımların adaletli olmadığını belirtiyor. Şahit olduğu bir olayı da şöyle anlatıyor: “Yarım saat kırk dakika önce Sivrice’nin Sanayi Mahallesi’nde erzak dağıtıldı. Dağıtılan erzak adaletli bir şekilde dağıtılmadı. Kendilerine oy verenlere yardım dağıtıldı oy vermeyenlere bir yardımda bulunulmadı. Kriz masasına anlattım durumu. Şu şu isimlere neden yardım yapılmıyor diye sordum. Otuz kişiye yardım dağıtılmış ama kim bu otuz kişi. Gerçekten dağıtılmış mı? Hayır. Beraber gidelim. Yardım geliyor ama bu memlekette ayrım yapılarak yardım dağıtılıyor. Garibana yardım ulaşmıyor. Şu an gıdaya ihtiyacımız var.”

Sivrice merkezde yaşayan beş kişilik bir ailenin bahçesine kurduğu çadırda yaşayan kadınla konuşuyoruz. İsmini vermek istemeyen 3 çocuk annesi kadın, “Sobamız kendimizin. Odunlar kendimizin. Isınamıyoruz. Eşim işsiz. Çocuklarım üniversitede okuyor. Bir tane battaniye geçti elimize. Kimse bize yardım etmiyor” diyor. Yardımların zamanında ve herkese gitmesini istediklerini belirten yurttaşın bir de şikayeti var: “Yardım yapılırken insan ayrımı yapılıyor. Sabah kahvaltı verdiler bir kere sadece o da beş yumurta bir avuç zeytin. Ama AKP’li olanlar her türlü yardımı alıyor.”

ÇADIR İHTİYACI KARŞILANMAYAN VAR

Elazığ merkezden kız kardeşi için Sivrice’ye gelen bir yurttaş, kardeşinin tek başına kaldığını belirterek şunları söylüyor: “Evi kalınacak durumda değil. Çadır ihtiyacı karşılanmış değil şu an. İhtiyacı olmayanlara üç dört çadır veriliyor ama ihtiyacı olanlara çadır verilmiyor. Tamam devletin yardımı geliyor. Fakat organize yok. Ne kaymakam ne belediye başkanı ne bir yetkili ortada yok. Kaymakamlık muhtarlık tek tek gezip kimin neye ihtiyacı var tespit etmeli. Çadırlar geliyor ama izdiham yaşanıyor. Allah razı olsun devletten tamam bütün birimleri yardımları seferber etmiş. Ama kime gidiyor bu yardımlar. İhtiyaç sahiplerine ulaşmıyor.”

ISINMA SORUNUNU KENDİLERİ ÇÖZÜYOR

Deprem anında Sivrice’de olduğunu belirten Kenan Akarsu, evlerindeki hasarın büyük olduğunu belirterek, “Eve giremiyoruz. Devletimizin verdiği çadırlarda kalıyoruz. Isınma sorunumuzu kendi köyümüzde kestiğimiz odunlarla ve aldığımız kömürlerle gideriyoruz. Battaniye getirdiler bir şekilde idare ediyoruz. Yiyecek ihtiyacımızı kendimiz çadırlarımızın yanında kurduğumuz ocaklarda pişiriyoruz. Sağ olsun devletimiz bir iki defa yemek dağıttı. Sadece biz büyükler olsaydık belki sorun olmazdı bu kadar. Ama çocuklar için sorun oluyor. Çocuklar için bir şeyler yapmak gerek” diye konuştu.

KÖYLÜLER DE YARDIM BEKLİYOR

Kürk köyünden Lütfü Yavuz’un da evi yıkılmış. Yavuz’un talebi evlerinin yeniden yapılması. Yavuz şimdiye kadar sadece çadır verdiklerini geriye kalan tüm ihtiyaçları ise kendilerinin gidermeye çalıştıklarını aktardı. Depremde evi yıkılanlardan biri de Ali Özgüven gözyaşlarına hakim olamayarak “Evim yıkıldı komple. Hiçbir yardım gelmedi sokaklarda yaşıyorum yardım istiyorum” diye konuşuyor.

Kürk Köyü Muhtarı Müfit Bilgin, deprem sonrası için “Perişanlık çektik” ifadelerini kullanıyor. Çadır, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Bilgin, zararlarının giderilmesini istedi.

Kürk köyünden Lütfü Yavuz’un da evi yıkılmış. Yavuz’un talebi evlerinin yeniden yapılması. Yavuz şimdiye kadar sadece çadır verdiklerini geriye kalan tüm ihtiyaçları ise kendilerinin gidermeye çalıştıklarını aktardı. Depremde evi yıkılanlardan biri de Ali Özgüven gözyaşlarına hakim olamayarak “Evim yıkıldı komple. Hiçbir yardım gelmedi sokaklarda yaşıyorum yardım istiyorum” diye konuşuyor.

Kürk Köyü Muhtarı Müfit Bilgin, deprem sonrası için “Perişanlık çektik” ifadelerini kullanıyor. Çadır, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Bilgin, zararlarının giderilmesini istedi.