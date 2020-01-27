Berna Laçin'den Elazığ depremi soruşturması açıklaması: Benim haberim yok

Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Laçin, "Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum" diyerek, kendisine soruşturma ile ilgili bir bilgi verilmediğini aktardı. Laçin'in eleştirileri iktidar kontrolündeki medya tarafından 'provokasyon' olarak gösterilmişti.

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın SMS ile yardım çağrısında bulunmasına sosyal medya hesabından ''Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?'' mesajı ile tepki göstermişti.

Ayrıca Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından “Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulunmuştu.

CEM KÜÇÜK VE AHMET HAKAN DA HEDEF ALDI

Sabah, Yeni Şafak, Takvim, A Haber, Yeni Akit gibi iktidar kontrolündeki yayın organlarının ardından bugün de Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Laçin'i hedef alan yazılar yazdı.

Cem Küçük bugünkü köşesinde savcılığın Laçin için harekete geçtiğini belirterek, "Berna Laçin başprovokatör olarak insanları galeyana getiriyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan ise "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor" dedi.

SORUŞTURMA İDDİALARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Hakkında başlatıldığı iddia edilen soruşturma ile ilgili de Tükenmez Haber'den Denizcan Akar'a konuşan Laçin, kendisine resmi olarak bir bildirim yapılmadığını söyledi.

Laçin, yaşadığı şeyin çok ilginç olduğunu belirterek "Geçen sefer de bu böyle oldu. Nasıl oluyor? Birilerine önceden mi haber veriliyor? Önceden de insanlar yazdılar ve sonra hakikaten soruşturma açıldı. Troller kaç gün önce ‘açılıyor’ diye haber verdiler. Birileri dediği için mi soruşturma açılıyor yoksa soruşturma açıldığı öğrenilen bazı kaynaklar mı var onu bilmiyorum. Resmen bana da ulaşmış değil" dedi.

"YA BİRİLERİ DEDİĞİ İÇİN AÇILIYOR YA DA ONLARIN BAŞKA TÜRLÜ KAYNAĞI VAR"

‘Soruşturma başlatıldı’ haberininin yayılma sürecine ilişkin de konuşan Laçin, "Ya birileri dediği için açılıyor ya da onların başka türlü bir kaynağı var. Her seferinde aynı troller yapıyor. Yeni Şafak ve ATV yalan bir sürü aşağılayıcı şey içeren bir haber yaptı. Oradan troller yürüyor. O trollere takılan sıfır takipçili botlar. Onların yönlendirmesiyle ‘aa çok dilekçe geldi’ deyip açıyorlar" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak ? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu? https://t.co/yL3p8rqNGc — berna lacin (@bernalacin35) January 24, 2020