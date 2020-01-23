23 Ocak 2020 20:13

Metal işçilerinden "sahte mutluluk" maskeli eylem

Metal işçileri, MESS'in dayatmalarına karşı sürdürdükleri eylemlerinde bu kez de yüzlerine "sahte mutluluk" maskesi taktı.

Türk Metal üyesi işçiler yüzlerinde 'sahte mutluluk' maskesi takarak eylem yaptı

Fotoğraf: Evrensel

Metal işçilerinin patron sendikası MESS'le süren toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor.

MESS'in dayatmalarına ve işçilerin taleplerini reddetmesine karşı grev kararı alan Türk Metal üyesi işçiler, İzmir’de Habaş AŞ, İDÇ, EGE fren ve CMS fabrikalarında yüzlerine "sahte mutluluk" maskeleri takarak işyerinde eylem yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

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