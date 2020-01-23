Metal işçilerinden "sahte mutluluk" maskeli eylem
Metal işçileri, MESS'in dayatmalarına karşı sürdürdükleri eylemlerinde bu kez de yüzlerine "sahte mutluluk" maskesi taktı.
Fotoğraf: Evrensel
Metal işçilerinin patron sendikası MESS'le süren toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor.
MESS'in dayatmalarına ve işçilerin taleplerini reddetmesine karşı grev kararı alan Türk Metal üyesi işçiler, İzmir’de Habaş AŞ, İDÇ, EGE fren ve CMS fabrikalarında yüzlerine "sahte mutluluk" maskeleri takarak işyerinde eylem yaptı. (İzmir/EVRENSEL)
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