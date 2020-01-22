Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı fabrikalarında bir saat iş bıraktı

Kocaeli, Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde Türk-Metal ve Birleşik Metal-İş üyesi işçiler bir saatlik iş bırakma eylemi ile üretimi durdurdu, patronların sendikası MESS'in toplu sözleşme dayatmalarını protesto etti.

Türk-Metal'in örgütlü olduğu fabrikalarda gündüz vardiyası 15.30'da iş durdurarak fabrikaları terk etti. 16.00-00.00 vardiyasında çalışan işçiler ise mesaiye yarım saat geç başladı. Vardiya geçişlerinde uygulanan bir saatlik iş bırakma eylemleri sırasında basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Ford'un Kocaeli Gölcük’te kurulu fabrikasında iş bırakma nedeniyle tüm bantlarda üretim durduruldu. Türk Metal’in örgütlü olduğu Çelik Halat Fabrikası’nda da yine üretim yapılmadı.

İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronlarının sendikası MESS, son olarak yüzde 10’luk sefalet zammı teklifinde bulunmuştu. İşçiler ise haklarının karşılığını istediklerini ifade ediyor. Ayrıca metal patronları sözleşmenin 3 yıllık imzalanması konusunda da dayatmada bulunuyor.

Kocaeli’de Ford ve Çelik Halat fabrikalarında çalışan Türk Metal üyesi işçiler bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı https://t.co/bwxHn8hA8t pic.twitter.com/NrMMgl4NmV — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) January 22, 2020

GEBZE KROMAN İŞÇİLERİ DE UYARI EYLEMİ YAPTI: MESS SABRIMIZI TAŞIRMA!

Gebze'de kurulu Kroman Çelik'te çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de uyarı eylemi yaptı. MESS'in dayatmalarına karşı çıkan işçiler "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, MESS bu işin sonunu düşünmedin mi?" dedi.

Gebze Kroman Çelik işçileri, MESS dayatmalarına karşı uyarı eylemi yaptı



"Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, MESS bu işin sonunu düşünmedin mi!"https://t.co/h5h7P9gxhd pic.twitter.com/81CFYkrVhg — Evrensel WebTV (@evrenselwebtv) January 22, 2020

(Kocaeli/EVRENSEL)

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