23 Ocak 2020 15:55

Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi

Birleşik Metal-İş'in açıkladığı “Metal İşçisinin Gerçeği” raporu, işçi başına üretimin ve kârlılığın katlandığını fakat işçi ücretlerinin eridiğini ortaya koydu.

Birleşilk Metal-İş'in hazırladığı 'Metal İşçisinin Gerçeği' adlı raporun kapağı

Birleşik Metal-İş'in hazırladığı 'Metal İşçisinin Gerçeği' adlı raporun kapağı

    • Paylaş

    Uğur ZENGİN
    İstanbul

    Sanayinin lokomotifi metal sektöründe şirketler kârına kâr katarken, fabrikada nefes almadan üretim yapan işçi ücretleri asgari ücrete yaklaştı. Birleşik Metal-İş Sendikasının açıkladığı “Metal İşçisinin Gerçeği” raporu, işçi başına üretim ve kârlılık katlanırken buna karşı işçi ücretlerinin nasıl eridiğini ortaya koydu.

    Sendika tarafından hazırlanan rapor Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezinde sunuldu. Rapora göre, en büyük 10 şirketin 9 metal sektöründe faaliyet gösteriyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre 2017 yılında metal sektörü zirve yaptı. 2018 yılında kısmı düşüş gerçekleşti. En büyük bin firmanın 328’i metal sektöründe faaliyet yürütüyor. Bu firmalardan yalnızca 105’i kâr-zarar bilgilerini paylaştı. 2018'de bu şirketlerin yüzde 92.4’ü kâr etti. Sektörde çalışan işçi başına elde edilen kâr 116 bin TL oldu. Söz konusu 105 firmanın toplam kârı ise 26.1 milyar lira.

    KÂRLILIK ARTARAK DEVAM EDİYOR

    MESS kapsamındaki bazı işyerlerinde 2018 yılı dönem kârı ve işçi başına düşen kâr miktarı ise şöyle: Tofaş’ta dönem kârı 855 milyon TL, işçi başına düşen kâr96 bin TL; Arçelik’te dönem kârı 1.14 milyar TL, işçi başına düşen kâr68 bin TL; Ford’dadönem kârı1.2 milyar TL, işçi başına düşen kâr110 bin TL; Hidromek’te dönem kârı 452 milyon TL, işçi başına düşen kâr 260 bin TL.

    Kârlılık 2019 yılında da artarak devam etti. 2019 yılı 3. çeyrekte metal sektöründe kâr yüzde 55.8 arttı. Otomotivde kârlılık yüzde 24 artış gösterirken, 2018'e göre dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren 10 firmanın toplam kârı bir yılda 472 milyon liradan 527 milyon liraya çıktı.

    İŞ YOĞUNLUĞU ARTTI

    Metalde son yıllarda verimlilik yani işçi başına aynı sürede yapılan üretim yüzde 31 arttı. Teknolojik gelişmenin yanında işçiler önceki dönemlerden çok daha yoğun ve çok daha uzun süreli çalıştı. Örneğin Tofaş'ta işçi başına 2008 yılında 39 araç üretilirken bu sayı 2018 yılında 50'ye yükseldi. Hyundai'da 2009'da 36 araç üreten bir işçi 2018 yılında 107 araç üretti. Ford'da 2009 yılında işçi başına 27 otomobil üretimi yapılırken, 2018'de bu sayı 46'yı aştı.

    BİR İŞÇİ 2 MİLYON LİRALIK ÜRETİM YAPTI

    Kriz koşullarında bile yüksek seviyede kâr elde eden patronlar, bunu işçileri daha çok çalıştırarak elde etti. Ana metal sanayiinde bir işçi cari fiyatlarla 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36'lık artışla 2 milyon 665 milyon TL satış değeri yarattı. Bu rakam, otomotiv sanayiinde bir önceki yıla göre yüzde 27.5'lik artışla 1 milyon 456 milyon TL oldu.

    EMEĞİN ÜRETTİĞİ DEĞERDEN ALDIĞI PAY AZALIYOR

    Metal sektöründe kârlar artarken reel ücretler düştü. 2015 yılında 100 lira saat ücret aldığı kabul edilen bir işçi, 2018 yılında 100.6 lira ücret aldı. 2009 yılında saat ücreti 110 dolar olduğu kabul edilen olan işçinin ücreti, 2018 yılına gelindiğinde dolar bazında ücreti 30 dolar eriyerek 80 dolara düştü. Avro bazında erime 9 yılda 13 avro oldu.

    En büyük 500 sanayi kuruluşunda emeğin katma değerden aldığı pay 2010 yılında yüzde 52.9 iken, 2017 yılında yüzde 45.5, 2018'de yüzde 51.2’ye düştü.

    ASGARİ ÜCRETE YAKINLAŞIYOR

    İşçiler üretimi artırırken, ücretleri ise hızla eridi. 2010 yılında metal işçilerinin 1393 TL olan ortalama ücreti, 729 TL olan asgari ücretin yüzde 91 üzerindeydi. Bu oran 2020 yılına dek sürekli düştü. 2011 yılında metal işçisi asgari ücretten yüzde 83 fazla ücret alırken yıllara göre bu oran şöyle gerçekleşti: 2012'da yüzde 72, 2013'te yüzde 76, 2014'te yüzde 66, 2015'te yüzde 65, 2016'da yüzde 33, 2017'de yüzde 33, 2018'te yüzde 48, 2019'da yüzde 38, 2020'de yüzde 20.

    2010 yılında 4 ikramiye alan bir işçi asgari ücretin yüzde 155 üzerinde ücret alırken bugün bu oran yüzde 62'ye düşmüş oldu.

    EN ÇOK SÖMÜRÜ TÜRKİYE'DE

    Sömürü düzeyinin yüksekliğini gösteren bir veri olan ve EUROSTAT tarafından hazırlanan rapora göre iş gücü verimliliği açısından Türkiye, Avrupa'nın en verimli ikinci ülkesi. Ücret ayarlı iş gücü verimliliği Letonya'da yüzde 86, Fransa'da yüzde 128, Almanya'da yüzde 129 iken Türkiye'de bu oran yüzde 372. Türkiye'yi bu alanda geçen tek ülke ise yüzde 390 ile Bulgaristan oldu.

    MESS YÜKSEK ÜCRETLİYİ ATTI, İŞÇİDEN ALDI

    Birleşik Metal-İş'in MESS kapsamındaki işyerleri esas alındığında 2010 yılında bir işçinin saat ücret ortalaması 6.69 TL iken, bu tarihten sonra yapılan ücret zamları eklendiğinde bu tutarın 2019'da 20.9 TL olması gerekiyordu. Ancak bu tutar 15.72 TL'de kaldı. Verilmeyen saat ücreti 6.87 TL oldu. Bu durum yüksek ücretli işçilerin işten çıkarılması ve bunun karşılığında da asgari ücretli işçilerin işe alınması nedeniyle yaşandı.

    İŞÇİYİ ENFLASYON EZDİ

    İşçiler enflasyon karşısında son 16 yılda alım gücünü yitirdi. Sebzede alım gücü yüzde 34, meyvede yüzde 18, ette yüzde 13 azaldı. Enflasyon odaklı artışlar işçilerin ekmeğini küçülttü.

    VERGİ DİLİMİNE ENFLASYON YOK!

    GELİR vergisi tarife diliminin düşürülmesi ile asgari ücretliler 2011 yılından itibaren 2.dilime yıl içinde girmeye başladı. Sonraki yıllarda gelir vergisi kesintisi önemli ölçüde hissedilmeye başlandı. 2019 yılı gelir vergisi dilimi 18 bin TL oldu. 1999 yılından itibaren gelir vergisi dilimi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında artırılsaydı bu rakam bugün 45 bin 950 TL olacak ve emekçiler daha az vergi ödeyecekti.

    İŞÇİYE FABRİKADA NEFES ALMAK YOK

    TÜRKİYE'de işçiler öğle yemeği hariç bir dinlenme süresine sahip değil. Birleşik Metal-İş, öğle yemeğinden önce ve sonra 15'er dakikalık ücretli ara dinlenmesi talep ediyor. Bu uygulama başta Fransa'da kurulu Peugeot-Citroen fabrikasında 21 dakika, Romanya'da kurulu Renault-Dacia fabrikasında 40 dakika olmak üzere çok sayıda fabrikada işçinin ücretinden kesinti olmaksızın uygulanıyor.

    ZİRVE YILI 2017

    Metal sektöründe yer alan şirketlerin 2017 yılında yaşadığı yüksek kârlılık sonraki yıllarda kârlılığın oransal olarak düşük görünmesine yol açtı. 2017 yılında bir önceki yıla göre kâr yüzde 48.4 oranında artarken, 2018 yılında kâr yüzde 19 arttı.

    SERDAROĞLU: YASAK DURUMUNDA GREV HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ

    ÇOK sayıda işçi ve sendika temsilcisinin katıldığı rapor sunumunda konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 5 Şubat’ta greve çıkacaklarını duyurarak, patronların sürekli gündeme getirdiği olası bir grev yasağına ilişkin şöyle konuştu: “Grev anayasal bir haktır. Devletin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler var. Ertelenen MESS grevleri nedeniyle hükümet tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Olası bir grev yasağını kabul etmemiz mümkün değildir. Erteleme adına yasaklama yasa tanımazlıktır. Biz grev meraklısı değiliz. Ama bizim her koşulda greve hazır olduğumuzu herkes bilsin. Olası bir grev yasağı durumunda anayasa ve uluslararası sözleşmelerde bulunan grev hakkımızı kullanacağız. Artık sona yaklaşıyoruz. Grev kapıda. Metal işçilerinin kazanımı işçi sınıfının kazanımı olacaktır.”

    Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı fabrikalarında bir saat iş bıraktı

    Metal işçileri MESS dayatmalarına karşı fabrikalarında bir saat iş bıraktı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

    Metalde greve doğru

    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Uluslararası Adalet Divanı’ndan Arakan kararı
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Bedel ödetmek” ve “bedel ödemek!”

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya seferinde Berlin durağı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    ÇHD Genel Kurulu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Destanlar değişmez

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Futbolun içinde bazı şeyler de olmasın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi
    Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi

    Birleşik Metal-İş'in açıkladığı “Metal İşçisinin Gerçeği” raporu, işçi başına üretimin ve kârlılığın katlandığını fakat işçi ücretlerinin eridiğini ortaya koydu.

    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti
    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti

    Renault işçilerinin Türk Metal’in çağrısıyla bir saatlik iş bırakma eylemi yapmasının ardından fabrika yönetimi işçileri tehdit etti.

    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek
    CHP’li İlgezdi: Böyle giderse DT’de oyun sahnelenmeyecek

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Tiyatroları kadrolarındaki erimeye dikkat çekti: Böyle giderse oyunlar sahnelenemeyecek.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin kayyum kararı Danıştay'a taşındı
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin kayyum kararı Danıştay'a taşındı

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kayyum atanmasının yürütmesini durduran ancak itiraz üzerine kararı geri çeken Ankara 2'nci İdare Mahkemesinin kararı Danıştay'a taşındı.

    Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü
    Akwel işçileri, işten atmaya karşı iş bırakma eylemini sürdürdü

    Bursa’da sendikalaşma mücadelesi yürütülen Akwel’de işçiler, bir arkadaşlarının işten çıkarılması üzerine başlattıkları üretimi durdurma eylemini sürdürüyor.

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız
    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, patron sendikası MESS’in dayatmalarına karşı mücadele eden metal işçilerine destek açıklaması yaptı.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

    Bafa Gölü kıyısında uzanan Beşparmak Dağları’ndaki antik kalıntılar ve kaya resimleri, bölgede faaliyet yürüten maden ocaklarının tehdidi altında.

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte
    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı
    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

    Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı
    Buca'da eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı

    İzmir'in Buca ilçesinde eski eşi tarafından katledilen Büşra Yabaşkul, kadınların dayanışma sloganlarıyla toprağa verildi.