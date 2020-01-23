İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) patron sendikası MESS’in dayatmalarına karşı metal işçilerinin yanında olduğunu vurguladı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İİSŞP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Metal sektöründe toplu pazarlık sürecinin, işverenlerin düşük ücret zammı ve 3 yıllık TİS ısrarı üzerine tıkanması, ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) aldığı lokavt kararı karşısında metal işçileri yalnız değildir. Geçtiğimiz günlerde hem Gebze’de hem de Bursa’da MESS’e karşı uyarı niteliğindeki eylemler gösteriyor ki metal işçileri için mevcut ekonomik koşullar oldukça ağırlaşmıştır ve artık sürdürülebilir değildir. Ekonomik ve sosyal hakları için mücadele eden işçileri ve sendikaları selamlıyor, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu olarak her zaman dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)