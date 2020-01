Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında anılıyor

Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 27’nci yılı dolayısıyla pek çok yerde anma ve etkinlik düzenleniyor.

MALTEPE'DE SUNAY AKIN'IN KATILIMIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Maltepe’de şair ve yazar Sunay Akın, Uğur Mumcu anısına düzenlenen “Kırılan Canlar” programında, bilginin ışığını ortaya çıkarmak için mücadele eden ve bu uğurda hayatını kaybeden isimleri andı. Etkinlik, Uğur Mumcu’nun fotoğrafının sahneye yansıtılması ve alkışlarla başladı. İlk kez bu konseptle düzenlenen etkinlikte Sunay Akın, “Mumcu’yu anlamak için bilginin ışığından gitmek gerekiyor. O ışığı yakalayıp karanlıkları aydınlatabilirsek, işte o zaman Mumcu’yu ve diğer aydınları gerçekten anlayabiliriz” dedi.

SERTEL: FAİLİ MEÇHULLER AYDINLATILMAZSA DEMOKRASİSİ İLERİ GİDEMEZ

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Mumcu’nun katledilişinin 27’nci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı. Uğur Mumcu’yu anmanın yanında anlamak gerektiğini de vurgulayan Sertel, “Geçmişte ‘tarikat-siyaset-ticaret’ üçgenine dikkat çeken Uğur Mumcu, o günün resmini çizerek bugünlerin Türkiyesi'ne işaret ediyordu. O dönem onu anlamak istemeyenler dahi bugün ne demek istediğini çok iyi anlıyor” dedi.

Türkiye’nin yakın tarihinde kara ve kanlı bir leke olarak duran gazeteci ve aydın cinayetleri aydınlatılmadan Türkiye’nin aydınlanamayacağını ifade eden Sertel, “Faili meçhul cinayetler aydınlatılmazsa Türkiye demokrasisi bir adım ileri gidemez. Onların kanı akmaya devam ediyor” dedi.

ANMA ETKİNLİKLERİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yarın saat 11.30’da Şişli Harbiye’deki Uğur Mumcu Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek.

Yine yarın saat 11.00’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Burhan Felek Konferans Salonu’nda “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak Toplantısı” gerçekleştirecek. Toplantı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra düzenlenecek oturumda gazeteci ve yazar Altan Öymen, T24 yazarı Aydın Engin, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı görüşlerini paylaşacak.

Kadıköy Belediyesi de yarın saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Gazeteci Uğur Mumcu ve Tüm Demokrasi Şehitlerini Anma” programı düzenlenecek.

İGC UĞUR MUMCU'YU ANDI

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) de Uğur Mumcu'nun için yazılı açıklama yaptı. Mumcu'nun katledilmesinin üzerinden 27 yıl geçmiş olmasına rağmen suikastı planlayanlardan, uygulayanlara kadar hiçbir ayrıntının aydınlatılmadığı belirtilen açıklamada faillerin cezasız kaldığı ifade edildi.

Uğur Mumcu’yu saygıyla anarken, umutsuz olmadıklarını, her türlü baskıya, engellemeye rağmen gerçekleri, doğruları yazan gazetecilerin her zaman var olacağını vurgulayan İGC, açıklamasını Mumcu'nun "Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır" sözleriyle bitirdi. (MEDYA SERVİSİ)

