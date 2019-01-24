Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı

24 Ocak 1993 günü, arabasına yerleştirilen bombayla katledilen Gazeteci Uğur Mumcu, ölümünün 26. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ankara'da saldırının gerçekleştiği Uğur Mumcu Sokağı'nda toplanan yüzlerce kişi, Mumcu'nun gericiliğe karşı mücadelesini devam ettirme sözü vererek suikastin arkasındaki sorumluların açığa çıkarılmasını istedi. Her yıl olduğu gibi Mumcu'nun katledildiği yere karanfiller bırakılarak mumlar yakıldı. Anmaya gazeteci örgütleri, siyasi partiler, sendikalar, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu gibi birçok kurum katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu ailesiyle birlikte alana gelerek Uğur Mumcu'nun katledildiği yerdeki anıta karanfiller bıraktı. Ufuk Karakoç türküleriyle anmaya eşlik etti.

'MİT KATİLLERİ BULMUYOR, FARKLI AMAÇLARLA KULLANILIYOR'

Fotoğraf: Evrensel

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Baskıya boyun eğmeyen Mumcu ve onun gibi pek çok düşünür katledildi. Katillerin bulunması gerekiyordu ama bu yapılmadı. Siyasi iktidarlar görevlerini yerine getirmediler” dedi. Cumhurbaşkanını belediye başkan adaylarını belirlerken Milli İstihbarat Teşkilatından bilgi aldıklarına ilişkin ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Eğer siz bu devleti adaletle yöneteceksiniz o istihbarat görevlilerini katilleri yakalanması için seferber etmelisiniz. Kalemini eğmeyen insanların katilleri için seferber edilmeliydi. Bir siyasi partinin belediye başkanı adaylarını bu şu veya bu şekilde sorgulanması devletin önemli kurumlarının görevi midir? Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Bir aile şirketi mi yönetiyoruz biz. Mumcu bütün dünyanın karşısında saygıyla eğildiği bir gazeteci. Kalemini dik tutan, onurlu tutan, ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir kişi. Siz onun katillerini bulmuyorsunuz ama devletin istihbarat birimlerini başka bir amaçla kullanıyorsunuz. Bugün bunu söylemek zorundayım.”

Fotoğraf: Evrensel

MESLEKTAŞLARI UĞUR MUMCU’NUN İZİNDE

İstanbul'daki anma ise Şişli Harbiye'deki Uğur Mumcu Anıtı önünde yapıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) evinin önünde bombalı saldırı sonucu katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu ölümünün 26. yılında anıta bıraktıkları karanfillerle andı.

Anmaya TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, TGS Genel Sekreteri İlkay Kaya, TGS İstanbul Şube Başkanı Ali Açar, CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç ile TGS üyeleri katıldı.

Yapılan saygı duruşunun ardından konuşan Aykut Küçükkaya, Türk basınının simge ve değerli isimlerinden Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’yu büyük bir özlemle andıklarını söyledi. Uğur Mumcu’nun fikirlerini ve görüşlerini, Türkiye’ye olan sevdasını Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar boyunca dile getirdiğini anımsatan Küçükkaya, “Biz de onun izinde Cumhuriyet gazetesi olarak aynı kararlılıkla gidiyoruz. Onun ne kadar büyük bir gazeteci olduğunu, ne kadar önemli bir isim olduğunu ve ne kadar aydın bir gazeteci olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. 26 yıl önce katledildiğinde 1970’li yılların ortasından itibaren başladığı, 1980 ve 1990’lı yılların başında söyledikleri dinlenseydi belki Türkiye şu anki tabloyu yaşamayabilirdi. Fakat umutsuz da değiliz. Aydınlık bir Türkiye için önümüze bakıyoruz. Uğur Mumcu’nun izinde, onun fikirlerini Cumhuriyet gazetesi ile birlikte yaşatmak için tüm varlığımız ve tüm arkadaşlarımızla çalışacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘BUGÜN DE GAZETECİLER HEDEF’

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye basın tarihinin Uğur Mumcu gibi katledilen gazetecilerle dolu olduğuna vurgulayarak, “Türkiye’de gerçeklerin önüne geçmek için, gerçeklerin halka ulaşmasını engellemek için gazeteciler her zaman hedef oldu. Bugün de gazeteciler maalesef hedef. Uğur Mumcu, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin sembol isimlerinden birisiydi. Gerçekleri halka ulaştırmak için günlerce bazen haftalarca bir haber üzerine çalışmalar yapardı. Bu gerçeği de halka ulaştırırdı. Bundan rahatsız olanlar Uğur Mumcu’yu katlettiler. Ama Türkiye’de Uğur Mumcu ve onun gibi gazetecileri katletseler de gerçekleri gizleyemediler” diye konuştu. Günümüzde de Uğur Mumcu geleneğinden gelen araştırmacı gazetecilerin gerçekleri halka ulaştırmak için çaba sarf ettiğini söyleyen Durmuş, “Bu gazeteciler her zaman var olacak. Bunun karşılığında hapsetseler de, öldürseler de gerçekleri gizleyemeyecekler. Uğur Mumcu’nun önünde saygıyla eğilerek onun geleneğini sürdüreceğimizin sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

TGS üyeleri Ankara’da ise Uğur Mumcu’nun sokağında düzenlenen anmaya katıldılar. TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu ve Şube Başkan yardımcısı İklim Öngel beraberindeki gazeteci heyeti ile anıta karanfil bıraktı.

UĞUR MUMCU BURSA’DA ÇGD ÖNCÜLÜĞÜNDE ANILDI

Fotoğraf: Evrensel

Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi de Uğur Mumcu’yu katledilişinin 26. yılında düzenlediği etkinlikle andı.

Bursa Setbaşı Mahfel önünden başlayan yürüyüşe gazeteciler, politikacılar, akademik odaların, sendika ve siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da yer aldı.

ÇGD Bursa Şubesi adına açıklama metnini dernek yönetim kurulu üyesi Fırat Yılmaz okudu. Uğur Mumcu ve basın şehitleri için 26 yıldır adalet beklentisinin sürdüğünü dile getiren Fırat Yılmaz, “Tüm isyanların birleşip doruk noktasına ulaştığı bir 24 Ocak’ta daha aydınlık yarınlara dair umudumuzu dimdik ayakta tutarak, onurumuzla gururumuzla coşkumuzla; hain ve karanlık odaklara büyüttüğümüz kinle bir kez daha toplandık. Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği en donanımlı ve gerçek gazetecilerinden birini bombalayanlar bilmelidir ki; Mumcu'nun ardından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’ndan bugün yüzlerce Uğur Mumcu yetişmektedir. Mumcu'nun katili olan sistemin domino taşları ve uzantıları bilmelidir ki; onurlu, şahsiyetli, haysiyetli, önce bilgi ardından fikir sahibi her gazetecinin kalemi ayrı bir Uğur Mumcu olarak sonsuza dek var olacaktır” diye konuştu.

KOCAELİ'DE DE UNUTULMADI

Fotoğraf: Evrensel

İzmit'te Uğur Mumcu Parkı'nda yapılan açıklamada, “Uğur Mumcu, hukukçu titizliği ile yaptığı araştırmalarda sadece ve sadece hakikatin peşinden koşmuştur. Kalemini hep demokrasiden ve halktan yana kullanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), Kocaeli Barosu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Kocaeli Akademik Odalar Birliği (KOAB) Makine Mühendisleri Odası ve Eğitim-İş'in ortak düzenlediği anma programına gazetecilerin yanı sıra CHP, DSP ve EMEP üyeleri de katılım gösterdi. Anma programında konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, "Gerek köşe yazılarında gerekse katıldığı televizyon programlarında cemaat tehlikesine dikkat çekmiş ve ‘Tarikatlara ve cemaatlere alınan genç çocuklar, 30 yıl sonra General olacaklar ve Cumhuriyete karşı ayaklanacaklar’ demiştir. Haberlerini titiz araştırmaları sonucunda kanıtlarıyla birlikte kamuoyuna sunan ve bu surette halkın güven ve sevgisini kazanan Uğur Mumcu; her zaman Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve toplumsal barış için mücadele etmiş, üstün tuttuğu bu değerlere karşı oluşabilecek her türlü tehlikenin ortadan kaldırılması için çözümler üretmeye çalışmış ve toplumun kanaat önderlerinden birisi olmuştur. Uğur Mumcu, hukukçu titizliği ile yaptığı araştırmalarda sadece ve sadece hakikatin peşinden koşmuştur. Kalemini hep demokrasiden ve halktan yana kullanmıştır” şeklinde konuştu.

'HABERLERİNİN AKSİ KANITLANAMADI'

Uğur Mumcu’nun yaptığı araştırmalardan bahseden Candemir, “Uğur Mumcu öldürülmeden önce ilk kez Türkiye’deki Gladio’yu, devlet içinde o zaman cemaat diye anılan FETÖ örgütlenmesini, Rabıta örgütünün Türkiye’deki faaliyetlerini; güneydoğu sorununda bilinmeyenleri; Papa suikastında ve Abdi İpekçi cinayetlerinde Ağca ve yakın çevresini; hayali ihracatları, uluslararası silah kaçakçılığı ve Türkiye bağlantılarını ortaya çıkarmıştır. Yaptığı hiçbir haberin aksi kanıtlanamamıştır. Devlet, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanları ile ilgili hazırladığı her dosya hayatını riske attığı halde Uğur Mumcu araştırmaya ve yazmaya devam etmiştir” diye konuştu.

Son olarak Mumcu'nun dizeleriyle seslenen Candemir, “’Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi. Bir gün sesimiz, hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım, unutma bizi’ diye bugünlere ve bizlere seslenen Uğur Mumcu unutulmadı. Unutulmayacak. Sesi eserleriyle hep kulaklarımızda yankılanacak. Katledilişinin 26’ncı yılında demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu’yu ve katledilişinin 16’ncı yılında hayatını canı pahasına terör örgütleri ile mücadeleye adayan şehidimiz Gaffar Okan’ı saygıyla anıyor; cinayetlerinin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasını ümit ediyoruz” dedi.

UĞUR MUMCU ESKİŞEHİR’DE ANILDI

Uğur Mumcu Parkı’nda Mumcu’nun bombalı saldırıya uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenen anma törenine; CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt “26 yıl sonra bizler Eskişehir’de Uğur Mumcu Anıtı önünde Uğur Mumcu’yu saygı ve rahmetle anıyoruz ve katillerini de kınıyoruz. Tam bağımsız bir Türkiye oluşmadığı sürece, demokrasi bütün kurum ve kuralları ile işlemediği sürece bu suikastler olacaktır.” dedi.

Anmada konuşma yapan bir diğer isim de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen oldu. Konuşmasında Uğur Mumcu ve Gaffar Okan ile ilgili anılarını anlatan Büyükerşen, “Uzun geceler memleket meselelerini tartıştığım Uğur Mumcu’nun katilleri bu dünyada yaşarken, bir gün gelip de Uğur’un katledilişine sebep olan bombalama olayındaki arabasının, tabut şeklindeki cam bir anıta konması konusunda dizaynın bana düşeceğini hiç düşünmemiştim” diyen Büyükerşen, Uğur Mumcu Anıtının bir ibret vesikası olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından şair yazar Ataol Behramoğlu Uğur Mumcu için yazdığı şiiri okurken, müzisyen Haluk Çetin “Yiğidim aslanım burada yatıyor”, “Cellat” adlı şarkıları seslendirdi.

Fotoğraf: Evrensel

MALTEPE'DE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ: HAYATINI İNSANLARA, ÜLKESİNE ADADI

Maltepe Belediyesi, Uğur Mumcu’yu, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde (TSKM) düzenlenen bir programla andı.

“Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Nebil Özgentürk’ün anlatımıyla birlikte Uğur Mumcu belgeseli gösterildi.

Öte yandan, salonun girişine konulan ve Uğur Mumcu'nun kişisel eşyalarından oluşan çalışma masası katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

Belgesel sonrasında Grup Gündoğarken seslendirdiği şarkılarla katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Gazeteci, yazar, yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, Uğur Mumcu'nun bir mal varlığı yoktu. Ömrünü araştırmalar ile geçirdi. Çok büyük paralar kazanabilirdi. Hayır. Hayatını insanlara, ülkesine, Türkiye'sine adadı. Böylesine güzel bir adam. Çok kısa bir hayat geçirdi. 1942-1993. 50 yıl gibi oluyor. Çok kısa aslında. Ölümü öylesine bir hüzün ki. Paramparça edilişi. İnsanın duyuşunda gözleri yaşarıyor. Bugün biraz sosyal medyaya baktım. Yüzbinlerce paylaşım var. 'Büyük insan Uğur Mumcu' diye başlayan. İşte bunlar insana biraz moral veriyor. Maltepe'nin güzel bir salonunda Türkan Saylan gibi değerli birisinin ismini taşıyan bir salonda Uğur Mumcu anılıyor. Bundan daha güzel bir anlam ve önem olamaz" dedi.

UĞUR MUMCU, 26 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fotoğraf: AA

24 Ocak 1993’te pazar günü evinin önünde park halinde bulunan aracına binen Uğur Mumcu, aracın altına yerleştirilen C-4 tipi plastik bomba düzeneği ile öldürülmüştü. Suikastın hemen sonrasında yapılan incelemeler ve açıklamalar büyük tartışmalara yol açtı. Patlamanın ardından olay yerine gelen emniyet uzmanları, patlamayla ortaya saçılan parçaları cımbızla toplamak yerine süpürmüştü. Yapılanlar, delillerin karartılmaya çalışıldığı şüphesini doğurmuştu. Cinayetin ardından konuşan yetkililer Mumcu’nun ailesine ve kamuoyuna cinayetin faillerinin yakalanacağı sözü vermişti. Ancak o günden bu yana cinayet üzerindeki sis perdesi kaldırılabilmiş değil.

26. ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI

Mumcu ve katledilen aydınların anısına Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Cumhuriyet gazetesi, Çankaya ve Yenimahalle Belediyesince, 26. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri gerçekleştirilecek. Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak günü başlayacak etkinlikler, Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledildiği 31 Ocak’ta son bulacak. 24 Ocak’ta anma programı kapsamında ilk olarak Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Birlikteliğinin düzenlediği etkinlik, saat 10.00’da, Batıkent metro durağından Uğur Mumcu Parkı’na yürüyüş ile başladı. Mumcu için geniş katılımlı anma programı ise 26 yıl önce katledildiği evinin önünde gerçekleştirildi. Saat 12.00’de evinin önünde düzenlenen "Uğur Mumcu sesleniyor" etkinliğinin ardından saat 14.30’da, Cebeci Asri Mezarlığında Mumcu’nun anıtmezarı ziyaret edilecek. Günün son etkinliği, saat 16.00’da um:ag tarafından düzenlenen “Uğur Mumcu’yu Anmak” fotoğraf sergisi olacak.

GAZETECİ OLMAK GAZETECİ KALMAK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Kadıköy Belediyesi, Uğur Mumcu ile öldürülen gazetecilerin anılacağı ve gazeteciliğin sorunlu gündeminin konuşulacağı “Türkiye’de Gazeteci Olmak Gazeteci Kalmak” etkinliği Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezinde yapılacak. Toplantı, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Mumcu’nun gazetecilikle ilgili makalelerini Tiyatro Sanatçıları Tilbe Saran ve Levent Üzümcü seslendirecek. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ’ın üstleneceği oturumda Gazeteci-Yazar Altan Öymen, T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Gazeteci-Yazar Orhan Erinç, BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu ve PEN Türkiye Başkanı Zeynep Oral konuşacak.

Ayrıca Maltepe Belediyesi tarafından "Özgürlük Gelecektir, Gelecek Bizimdir" sloganıyla anma etkinliği düzenlenecek.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı’nda anılacak. Saat 20.00’de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde “Şiir ve Müzik Dinletisi” gerçekleştirilecek. Mumcu; Adana, Zonguldak, Kocaeli ve Çanakkale’de de düzenlenecek etkinliklerle anılacak. (HABER MERKEZİ)