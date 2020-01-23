Van’da doğalgaz ve elektrik zammı tepkisi: 120 lira fatura ödedim, yarısı vergi

Yapılan zamlarla eleştirilerin odağı olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2019 yılında elektriğe yüzde 29, 88; Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ise doğalgaza yüzde 37 zam yaptı. Gelen faturaların büyük bir bölümünün vergilerden oluştuğunu dile getiren yurttaşlar faturaları ödeyemez duruma geldiklerini söylüyor.

‘FATURALARIN YARISI VERGİ’

Van'da yaşayan yurttaşlar da hem faturalara yapılan zamlara hem de yüksek vergi kesintilerine tepki gösterdi.

Faturalardaki vergi rakamlarına dikkat çeken Şakir Erginoğuz, emekli maaşıyla 3 aileye bakmaya çalıştığını söyledi. İşsiz olan 2 oğlunun faturalarını da kendisinin ödediğini dile getiren Erginoğuz, “Emekli maaşı ile 3 aileye bakmaya çalışıyorum; ancak kaldığım evin kirasını dahi ödemekte zorlanıyorum. Ev kirası, elektrik, doğalgaz ve su faturasına toplamda bin 600 TL ödüyorum. 120 TL elektrik faturası ödedim. Yarısı vergi. Halk perişan olmuş durumda, kimse çalışamıyor, herkes işsiz. Zenginin zaten durumu iyi; fakat fakir evine ekmek dahi götüremiyor” dedi.

BİR GÜN GECİKİNCE ELEKTİRİK KESİLİYOR

Fatura ödemesini bir gün dahi geciktiklerinde elektriklerinin kesildiğini söyleyen Şevket Irmak ise “Ben 150 TL elektrik faturası ödüyorum. Evimde sadece buzdolabı ve haftada bir kez çamaşır makinesi çalışıyor. Benim bulunduğum mahallede doğalgaz yok; ama 5 bin TL’ye 3 ton kömür aldım. Kömürün parasını da taksit yaptım; fakat bir yıl önceki kömürün borcu hala duruyor. Herhangi bir gelirim olmadığı için sürekli borç almak zorunda kalıyorum” diye anlattı yaşadığı geçim sıkıntısını.

'395 TL ELEKTRİK FATURASI ÖDEDİM'

Otobüs şoförü olan Yusuf Kaplan, bu ay 395 TL elektrik faturası ödediğini belirterek, “Bu yıl çocuklarımla soğukta yatacağım. Evimde doğalgaz yok ama ısınmak için bir ton kömür alabildim. Ben ne söylesem boş, çünkü kimse bizim derdimizi dinlemiyor” diye konuştu.

‘VERGİ DEĞİL HARAÇ ALINIYOR’

120 TL ödediği elektrik faturasının 2 yıl önce 40 TL olduğunu dile getiren Cahin Cancan ise iş yerinde bilgisayar ve lamba dışında elektronik bir eşyanın olmadığına vurgu yaptı. Cancan, “Faturayı bir gün geç ödedim diye elektriğimi kesmişler. Sonra da açma-kapama bedeli olarak 30 TL alıyorlar. Bir şarteli indirip kaldırmak için 30 TL alıyorlar. Bu vergiler haraçtan, yolsuzluktan başka bir şey değil. Bu konuda şikayetçiyiz; fakat muhatap bulamıyoruz” dedi.

‘ESKİDEN BİR KİŞİ 4 AİLEYE BAKARDI’

Bir lokantada bin 200 TL karşılığında çalışan Abdullah İşnal ise evine her ay en az 150 TL elektrik faturası geldiğini söyledi. Faturayı ödeyemediği yılda bir kaç kez elektriklerinin kesildiğini belirten İşnal, şöyle devam etti:

“Eskiden bir kişi çalışır 4 aileye bakardı, şimdi bir kişi çalışıyor ama 4 kişilik aileye dahi bakamıyor. Ben 20 yıldır sigortasız çalışıyorum. 7 çocuğum var ve 5 tanesi okula gidiyor. Onların okul masraflarını dahi karşılayamıyorum.” (Van/MA)