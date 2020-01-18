18 Ocak 2020 17:11

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 14. gününde sürüyor

Dersim'de 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor.

Dersim'de kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun fotoğrafı

Gülistan Doku | Fotoğraf: DHA

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    Dersim'de 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları 14. gününde sürüyor.

    Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Dersim'e gelerek 6 Ocak'ta kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis, Doku'nun arkadaşlarıyla görüştü ve cep telefonu sinyallerini izledi. Bazı kişiler, Gülistan Doku'yu en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüklerini ifade etti. Bunun üzerine ekipler, baraj gölünde ve karada arama çalışması başlattı.

    ÇALIŞMALARDA HENÜZ HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

    Çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Ankara, Diyarbakır ve Konya Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Dairesi başkanlıklarına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 60 kişi katılıyor.

    Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile derinliğin yer yer 21 metreyi aştığı Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

    Polis ve jandarmanın dedektör köpekleriyle arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

    DHA, GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN GÜLİSTAN DOKU OLDUĞUNUN KESİNLEŞTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

    Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntü

    Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen görüntüden | Ekran görüntüsü: Evrensel

    Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00- 13.00 saatleri arasındaki Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Dersim'e gelen bir aracın seyrüsefer kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü’nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi.

    Savcılığı soruşturma dosyasına giren görüntüde, viyadüğün üzerinde haki rengi parka giyen bir kişinin çömelmiş halde durduğu görünüyor.

    Demirören Haber Ajansı, görüntülerdeki kişinin Gülistan Doku olduğunun tespit edildiğini öne sürdü ancak bu tespitin nasıl ve kim tarafından yapıldığına dair detayları aktarmadı.

    "DERSİM'DE BEKAR KOLLUK KUVVETLERİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ"

    Öte yandan Dersim’de Gülistan Doku’nun kaybolması, yaşanan cinsel istismar ve cinsel saldırı vakalarına halkın tepkisi büyüyor. Valiliğin bu tepkilerin “Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği” iddiasıyla 16 Ocak’ta aldığı 15 günlük eylem yasağı kararı üzerine kentin Emek ve Demokrasi Güçleri, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya ile görüştü.

    Görüşmede, Vali Yardımcısı Yosunkaya'ya kentte yaşanan kayıp, cinsel istismar ve saldırı olaylarında güvenlik güçlerinin etki düzeyinin ne boyutta olduğu soruldu. Yosunkaya, kentte yaşananlardan kaynaklı bekar olan tüm kolluk personellerine saat 19.00 itibariyle dışarı çıkma yasağı getirildiği bilgisini verdi. Ancak alınan bu karara dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Görüşmede yer alan DİSK/Genel-İş Dersim Şube Başkanı Şükran Yılmaz Mezopotamya Ajansına konuştu. Yılmaz, görüşmede kentte taciz, tecavüzler yaşanıp, Gülistan Doku’nun kaybolması gündemde iken yasak ilan edilmesinin “manidar” olduğunu söylediklerini paylaştı.

    Yılmaz, “Özelikle kentte çok ciddi iddialar ve kirli bilginin olduğunu, bunların faillerinin neden açıklanmadığı, son olarak da özellikle bir aydır gündemde olan 3 uzman çavuşun 1 kadına tecavüz ettiği iddiasını sorduk. Bunun üzerine vali yardımcısı bize özelikle bu tür durumlardan kaynaklı kentte saat 19.00’dan sonra bekar olan tüm kolluk kuvvetlerine ‘sokağa çıkma’ yasağı getirdiklerini söyledi” dedi.

    Yılmaz, "Eğer bunların (taciz ve tecavüz vakaları) arkasında onlar yoksa bu yasaklamalar ne içindir” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

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