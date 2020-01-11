11 Ocak 2020 17:40

Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

Dersim'de 7 gündür kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için basın açıklaması yapmak isteyen arkadaşlarına polis müdahale etti.

Dersim'de Gülistan Doku için eylem yapan arkadaşları

Fotoğraf: Evrensel

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    Dersim'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 7 gündür haber alınamıyor. Doku’nun arkadaşları hem arama çalışmalarının hızlandırılması hem de soruşturma detaylarının paylaşılması için Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Doku’nun arkadaşı Mizgin Tekin “Gülistan Doku’nun arkadaşlarının emniyette ifadesi alınırken tüm şüpheleri üzerine çeken Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Rus vatandaşı Zaynal Abarakov soruşturma bitmeden üstelik kendi evinde vermiş olduğu bir ifadeyle nasıl oluyor da serbest kalıyor?” diye sordu. Açıklamadan sonra kent merkezinde yürüyüş yapan Doku’nun arkadaşlarına polis müdahale etti. Müdahale sonrası Doku’nun arkadaşları yürüyüş yapıp “Gülistan bulunana kadar eylemlerimiz devam edecek” dedi.

    SORGU NOKTASINDA KAMERA YOK MU?

    7 gündür arkadaşlarından haber alamadıklarını söyleyen Tekin “Pazar günü saat 11.29’da arkadaşımızın Aktuluk minibüs hattına bindiği ve Dinar Köprüsü civarında inmiş olabileceği söylendi. Dinar Köprüsü’nde indiğine dair tek bir görüntü elde edilemedi. Tunceli gibi bir şehirde üstelik kimlik sorgulama noktasına yakın bir yerde nasıl oluyor da tek bir kamera bulunmuyor?” dedi.

    ABARAKOV YURT DIŞINA MI KAÇTI?

    Zaynal Abarakov’un ifadesinin evde alındıktan sonra çeşitli bahanelerle ortalıktan kaybolmasının yurt dışına kaçmış olabileceği ihtimalini artırdığını belirten Tekin “Avukatların incelemeye aldıkları sinyal kayıtlarında Gülistan Doku’nun Pazar günü Atatürk Mahallesi’nde 16.26’da Zaynal Abarakov ile telefon görüşmesi kaydı tespit ediliyor. Şüpheli Abarakov ifadesinde bu telefon görüşmesine yer verdi mi, verdiyse arkadaşımız neden hala sadece Dinar Köprüsü’nde aranıyor?” diye sordu.

    AÇIKLIK GETİRİLSİN

    Tekin “Sizce de bir şeylerin üzeri örtülmüyor mu? Zaynal Abarakov’un ortadan kaybolması iddiaları güçlendirmiştir. Gerek emniyet güçlerinin gerek savcılığın arkadaşımız üzerinde hassasiyet göstermelerini ve ortadaki bilgi kirliliğine açıklık getirmelerini istiyoruz” dedi. (Dersim/EVRENSEL)

    Dersim'de Gülistan Doku için eylem yapan arkadaşları polis çemberine alındı

    Fotoğraf: Evrensel

    Dersim'de Gülistan Doku için eylem yapan arkadaşları polis çemberine alındı

    Fotoğraf: Evrensel

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