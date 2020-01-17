Mesudiyeliler taş ocağına da HES’e de izin vermiyor

Ordu Mesudiye’de taş ocağı için yapılmak istenen halkı bilgilendirme toplantısından sonra iki HES projesinin de toplantısına katılmayan köy halkı “toplantı yapılamamıştır” tutanağı tutulmasını sağladı.

Melet Irmağı çevresinde bulunan Arıkmusa, Karacaören, Herközü, Yavşan, Güvenli, Beşpınar, Musalı, Yardere, Geldişer köylülerini yakından etkileyen projeye karşı yapılmak istenen halkı bilgilendirme toplantısına köy halkı katılmayarak tepki gösterdi. “HES istemiyoruz” diyerek toplantı salonunun önünde toplanan köy halkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve Ordu İl Müdürlüğünden gelen resmi heyet, “Halk HES istemediğini belirterek toplantıya katılmamıştır” tutanağını imzalamak zorunda kaldı.

ÜÇ TOPLANTI DA YAPTIRILMADI

08 Ocak 2020 tarihinde Akpınar Taş ocağı için yapılmak istenen “halkı bilgilendirme toplantısından” sonra iki HES projesi için 14 Ocak ve 15 Ocak 2020 tarihlerinde yapılmak istenen toplantılar da yaptırılmadı.

ORTAK KARARLARLA BİRLİKTELİK SAĞLANDI

Yaptırılmayan toplantılar hakkında Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül şu bilgileri verdi: “Mesudiye’deki taş ocağı ve HES’lerle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesindeki duyuruları öğrenince Ordu ve İstanbul’da bulunan Mesudiyelilere ve dernek yöneticilerine bilgi verdik. Önce İstanbul’da dernek yöneticileriyle toplantı yaptık. Taş ocağına ve HES’lere karşı olduklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdiler. İstanbul’dan Mesudiye’ye geldiler, orada da toplantılar yapıldı. Ortak karar halkı bilgilendirme toplantısına katılmayıp toplantının yapılamadığını belgelemekti. Halk bunu başardı. Birlikte olunduğunda başarılı olunacağı bir kez daha kanıtlandı. Mesudiye’nin daha fazla zarar görmesini istemiyoruz. Ortak kararlarla birliktelik sağlandı. Bundan sonra da birlikteliğimiz sürecek.” (Ordu/EVRENSEL)

Mesudiyeliler köylerine yapılmak istenen HES projesine tepki gösterdi Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Mesudiyeliler, taş ocağı toplantısını yaptırmadı