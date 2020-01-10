Mesudiyeliler, taş ocağı toplantısını yaptırmadı

Ordu’da Mesudiyeliler, yapılmak istenen taş ocağının “bilgilendirme toplantısını" protesto etti. Yurttaşlar tolantıya katılmayınca “toplantı yapılamamıştır” tutanağı tutuldu.

Mesudiye'ye bağlı Pınarlı, Akpınar, Darıcabaşı mahalleleri ile Kabadüz ilçesi Derinçay Mahallesi’nde yapılması planlanan taş ocağı için “Halkı bilgilendirme toplantısı” yapılmak düzenlendi.

Toplantı yerinde Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Akpınar Muhtarı İzzet Kara, Akpınar Dernek Başkanı Şenel Güler, Darıcabaşı Muhtarı Sinan Biçer, Pınarlı Muhtarı Hakan Başaran, Derinçay Muhtarı Abdullah Okutan hazır bulundu.

Toplantının yapılmak istendiği salonun önünde bir araya gelen halk, içeri girmeyeceklerini belirterek tutanak tutulmasını istedi. Bunun üzerine “toplantı yapılamamıştır” tutanağı tutuldu.

İstanbul'dan gelenlerin de eyleme katıldığını belirten ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Ordu’da bir süredir HES ve taş ocağı durgunluğu yaşanıyordu. Birden bire yeniden gündem olmaya başladı. Dağ, dere, tepe yok ediliyor. Ancak burada olduğu gibi halkımız topraklarına, sularına sahip çıkmaya devam ediyor” dedi.

İSTANBUL TOPLANTISI SONUÇ VERDİ

Gönül, İstanbul’da Mesudiyelilerle toplantı yaptıklarını ve alınan kararların uygunlandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Mesudiye’de Melet Irmağı üzerinde yapılan HES’lerin olumsuzlukları görülmeye başladı. Mesudiye taş ocağı ve HES bölgesi ilan edilmiş gibi gün geçtikçe yeni bir proje ile karşılaşıyoruz. Taş ocağı dışında Mesudiye – Koylihisar; Mesudiye- Giresun arasında yeni HES planlaması var. Bunları değerlendirmek için İstanbul’da bir toplantı yaptık. 14 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinde HES’ler için iki ayrı 'halkı bilgilendirme toplantısı' var. Toplantıda Mesudiye’yi korumak mücadele kararı çıktı. İstanbul’da iki toplantı yaptık. Biri, taş ocağı için diğeri de HES’ler için. Taş ocağı ve HES’ler için yapılacak 'halkı bilgilendirme toplantılarına' katılım olmayacak, 'toplantı yapılamamıştır' tutanağı tutturulacak. Halk kararlı, taş ocakları ve HES’ler istenmiyor.” (Ordu/EVRENSEL)