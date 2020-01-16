Erdoğan ateşkesin olmadığı Libya için asker göndereceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun birlikte Selahattin Demirtaş’ın eserinden uyarlanan okuma tiyatrosunu izlemesine tepki göstererek, “Aziz milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesin olmadığı Libya için asker göndereceklerini söyledi.

ERDOĞAN'DAN SALONA SİTEM: ALKIŞ GELMİYOR

Erdoğan’ın konuşması 2 saat 7 dakika sürdü. Erdoğan, savunma sanayi alanında konuştuğu esnada Gökbey helikopterinin tanıtımı için salona ve medyaya, "Beğendik mi?" diye sordu. Salondan gelen alkışı yeterli bulmayan Erdoğan, "Alkışlar gelmiyor!" dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

DEMİRTAŞ İÇİN "TERÖRİST" İFADESİNİ YİNELEDİ

“Bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye, kimler vasıtasıyla, nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti saati geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.”

"İKİNCİ YARGI PAKETİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR"

"İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz."

"LİBYA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALARLA OYUNU BOZDUK"

“KKTC ve Libya ile yaptığımız anlaşmalarla oyunu bozduk. Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını imzaladık. Her iki ülkenin onayı olmadan bölgede arama sondaj yapılması veya boru hattı geçirilmesi artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama faaliyetlerine başlıyoruz. Oruç Reis sismik çalışmalar yürütecek. Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalması ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığı düşüncesiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz."

“TEK ÇARE KANAL İSTANBUL”

“Yarım asır önce, 'Boğaziçi Köprüsü, İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir.' diyen zihniyet, şimdi de 'Kanal İstanbul en büyük felaket' kampanyası yürütüyor. Aynı zihniyet. Değişen bir şey yok. Üstelik Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda inanın en küçük bir bilgileri de yok. Ne açıkladıkları rakam doğru ne gösterdikleri yerler doğru ne de buranın geçmişte yaşadıkları. İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yere dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek, hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Üstelik bu proje bir anda ortaya çıkmış da değildir. Bu kanal, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize sunduğumuz, taahhüt ettiğimiz bir projedir." (HABER MERKEZİ)

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