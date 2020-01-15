15 Ocak 2020 22:41
Son Güncellenme Tarihi: 15 Ocak 2020 23:39

BTK, Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı

Wikipedia'nın kapatılmasını hak ihlali sayan AYM kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. BTK, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı.

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Vikipedi logosu | Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) | Kırmızı çarpı işareti Evrensel.net tarafından eklenmiştir.

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    Anayasa Mahkemesi (AYM), Wikipedia'nın Türkiye'de erişime engellenmesine ilişkin gerekçeli kararı açıkladı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi. Karar BTK'ye iletildi ve Wikipedia'nın erişimi açıldı.

    AYM'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı. AYM, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesine de gönderdi.

    Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi.

    Bu gelişmenin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi.

    MAHKEME, KARARI BTK'YE İLETTİ

    Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği de Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi. Sürecin gecikmesinin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmemesini gerekçe göstererek AYM kararına direnmesinden kaynaklandığı iddia edildi.  Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı BTK'ye iletti.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı. BTK'nin #Wikipedia'nın erişim engeli kararını kaldırmasının ardından servis sağlayıcıları kararı uygulamaya başladı.

    Wikipedia'nın Türkiye ekibinden Wikimedia Turkey, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sitenin erişiminin açıldığını ilan etti.

    "KAPATILMAYI HAKLI GÖSTEREN BİR İÇERİK YOK"

    AYM, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını kaydetti. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığını belirtti.

    2017'de "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar" iddiasıyla engellenen internet sitesine ilişkin Wikimedia Vakfı, Yüksek Mahkemeye başvuru yaptı. Vakıf başvurusunda, sitenin herkese açık olduğunu ve herkesin sitede değişiklik yapabileceğine yer verdi. Başvuruda, sitede nihai doğruların yer almadığı ve zaman içine değişikliklere uğrayabileceği belirtildi.

    "BİLGİYE ERİŞİM HAKKI SINIRLANDIRILDI"

    Wikipedia’da yer alan bir içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla yapılacak bir müdahalenin demokratik toplumda gerekli olduğuna ilişkin yeterli bir gerekçe konması gerektiği belirtilen AYM kararında, şu ifadelere yer verildi:

    "Başvurucunun erişimin engellenmesi kararına karşı yaptığı itiraz, içeriklerin ‘Devletin itibarını zedelemiş olması’ gibi hangi sebeplerle ‘Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ kapsamında ele alındığı anlaşılmayan bir gerekçeyle reddedilmiştir. Bu durum söz konusu kavramların geniş yorumlandığını düşündürtmektedir"

    Wikipedia'ya müdahalenin keyfiliğe yol açtığı izlenimi oluşturmasının kuralı öngörülemez hale getirdiğine yer verilen kararda, "Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin engellenmiş olması sadece içerik sağlayıcı konumunda olan birinci, başvurucunun bilgi ve fikirleri yayma hakkına müdahale oluşturmamış, aynı zamanda Türkiye’deki kullanıcıların bilgi ve fikirlere erişime hakkını da sınırlandırmıştır" dendi.

    Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünün oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmedilirken, dosyanın yeniden yargılama yapılması için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesine karar verildi.

    Wikipedia'ya yönelik yasaklama, 29 Nisan 2017’de Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla başlamıştı. (HABER MERKEZİ)

    AYM’den Wikipedia ile ilgili hak ihlali kararı

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