Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok

Dünyada en çok tıklanan internet sitelerinden Wikipedia (Vikipedi) Türkiye’de 2 yıldır sansürlü.

Wikipedia’a yönelik yasaklama 29 Nisan 2017’de, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 5651 sayılı Kanun’a dayanarak alınan kararın gerekçesi ise ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddeler.

Dönemin Ulaştırma Bakanlığı, bu içerikleri “Uluslararası arenada Türkiye’ye karşı bir karalama kampanyası” olarak nitelendirmişti. BTK’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yasakla ilgili ‘yapılan kontrollerde Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği’ ifadeleri yer alıyor. Kullanıcıların desteği ile içeriklerin üretildiği gönüllü bir ağ olan Wikipedia, “özgür ansiklopedi” sloganı ile bilginin özgürleşmesini ve kamusallaşmasını savunuyor.

Sansürün ikinci yılında kısa bir açıklama yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Dünyanın en popüler online ansiklopedisi Wikipedia Türkiye’de 2 yıldır sansürlü. 100 binlerce insan milyonlarca sayfayı ziyaret edemedi; beslenemedi. Yetkililere sormalı; sansür gerekçesi yaptığınız 4-5 sayfaya değdi mi?” diye sordu.

“TÜRKİYE’Yİ ÖZLEDİK” DEMİŞTİ

Wikipedia, erişim engellemesi üzerine, geçtiğimiz yılın mart ayında bir kampanya başlatmıştı. Wikipedia’dan yapılan açıklamada, “Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey (Türkiye’yi özledik) hasthagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim” ifadeleri kullanılmıştı. (MEDYA SERVİSİ)