14 Ocak 2020 18:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ücretli öğretmene kadro yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin kadroya alınması ya da sözleşmeli olmasının olası olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

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    Kadrolu öğretmenlerin üçte biri oranında, yani asgari ücretin çok altında bir ücretle çalışan ücretli öğretmenler geçim sıkıntısı yaşarken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ücretli öğretmenlerin kadro durumlarını sorduğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin kadroya alınması ya da sözleşmeli olmasının olası olmadığı yanıtını verdi.

    Bakan Selçuk'un verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı: ”16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinde;

    "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde; ​

    a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

    1) Bu karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

    2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

    b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

    1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

    2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.“ hükmü yer almaktadır.

    Şüphesiz ki, eğitim öğretim hizmetlerinin kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler eliyle yürütülmesi en çok arzu edilen bir durumdur. Ancak, anılan hükümde de belirtildiği üzere çeşitli nedenlerle öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda eğitim öğretim hizmetinin yürütülebilmesi için bu yönde bir uygulama yapılması kaçınılmaz olmaktadır.”

    Selçuk bu kapsamda görevlendirilen öğretmenlerin, öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle karşılanamadığı veya öğretmenlerin uzun süre izinli olması gibi durumlarla sınırlı olarak ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirildiğini söyleyerek, “Bu çerçevede, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görev yapanlar, yalnızca fiilen yaptıkları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmakta olup bunun dışında bir uygulama yapılabilmesi mümkün değildir” dedi.

    "ÖĞRETMEN KADROLU OLMALI"

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “AKP her alanda çalışanların durumunu sorunlu kıldı. Okullarda aynı öğretmen odasına kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil tanımları ile öğretmenler çalıştırılıyor. Ücretler farklı, çalışma koşulları farklı, iş güvenlikleri farklı. Haklı olarak tüm öğretmenler eşit işi yapıp neden farklı kadro ve ücret alıyoruz diyorlar. Öğretmenlik ulvi bir görev, öğretmenimizi olsun sahiplenip sorunlarına iktidar çözüm üretmelidir. Atanamayan öğretmenler var. Kadrosu verilmeyen öğretmenler var. Bu sorunlar MEB çözüm bulmalıdır" dedi.

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