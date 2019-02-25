Meclisten kovulan ücretli öğretmenler: Suçlu gibi çıkarıldık

Dicle VAR

Ankara

Yeni atama talebiyle siyasi partilerle görüşmek için gittikleri Meclisten kovulan ücretli öğretmenler yaşadıklarını Evrensel'e anlatarak, “Bizleri birer suçlu gibi polis nezaretinde bu milletin Meclisinden çıkardılar. Biz Meclisten çıkarken de arkamızdan fotoğraflarımızı çektiler” dedi.

Yaşadıkları mağduriyeti anlatabilmek görüşmek istedikleri Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler tarafından Meclisten çıkarılan öğretmenler, mülakatta elenmek istemediklerini belirterek isimlerinin yayımlanmasını istemediler. Bir öğretmen yaşadıklarını “Kadrolu öğretmenlerin üçte biri oranında, yani asgari ücretin çok çok altında bir ücretle çalışıyoruz. Geçim sıkıntıları yüzünden intihar eden arkadaşlarımız oldu” dedi. Yaptıkları basın açıklamasının ardından Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’le görüşmek için Meclise gittiklerini belirten öğretmen ancak saatlerce bekletildikten sonra İşler’le görüşemeden Meclis’ten çıkarıldıklarını anlattı.

MECLİS ÇÖZER DENİLİNCE MECLİS'E GİTTİLER

7 sene ücretli öğretmenlik yaptığını ancak şu anda işsiz olduğunu belirten bir öğretmen, “Yaklaşık 1 senedir sürekli Ankara’ya gelip mağduriyet yaşadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu sene de son bir kez tekrar gelip hem bir basın açıklaması yapmak hem de mağduriyetimizi dile getirmek istedik” diye konuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanının kendileriyle görüşmek istemediğini söyleyen öğretmen, kendilerine “bu sorunu ancak Meclis çözer” denmesi üzerine Meclise gittiklerini ifade etti. AKP’li Emrullah İşler ile görüşmek istediklerinde saatlerce bekletildikten sonra polis eşliğinde Meclisten çıkarıldıklarını anlatan öğretmen “Bizleri birer suçlu gibi polis nezaretinde bu milletin Meclisinden çıkardılar. Biz Meclisten çıkarken de arkamızdan fotoğraflarımızı çektiler. Muhtemelen bizi çıkardıklarını kanıtlamak için içeridekilere gönderdiler o fotoğrafları” dedi. Ertesi gün bazı arkadaşlarının başka bir milletvekiliyle görüşmek üzere Meclise gittiğinde İşler’in onları gördüğünü ve ‘Dün gelenlerin üslubu uygun değildi’ dediğini aktaran öğretmen “Bizimle görüşmedi, konuşmadı bile üslubumuzu nereden biliyor? Sosyal medyada haber yayılınca herhalde bir şeyler söyleme ihtiyacı hissetti. Hangi hakla ve hangi gerekçeyle Meclisten çıkartıldık hala bilmiyoruz” diye konuştu.

"KPSS PUANI İLE YARIŞ ADİL DEĞİL"

10 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını aktaran bir diğer öğretmen ise 2017’de çıkarılan bir kanunda ücretli öğretmenlerin tecrübelerine istinaden atanacağının belirtildiğini hatırlatarak “Örneğin; bahsedilen atama için kanunda KPSS’den 50 ve üzeri puan almak gerektiği yazılıyken sonradan bir yönetmelik çıkararak 60 puan baraj getirdiler. Bu yönetmelik kanuna aykırıydı” diye konuştu. Yeni mezun meslektaşlarıyla senelerdir çalışan öğretmenlerin KPSS puanı konusunda yarıştırılmasının adil olmadığının altını çizen öğretmen, “Yeni mezun olduğumuzda bizler de yüksek puanlar almıştık ancak kadro olmadığı için atanamamıştık. Yeni çıkacak bir atama kararıyla bu eşitsizliğin de giderilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. Ücretli öğretmenlerin sigorta primlerinin de 16 gün üzerinden yatırıldığını aktaran öğretmen, bu haksızlıkların giderilmesini istedi.

11 YIL ÖĞRETMENLİK, SONRA İŞSSİZLİK

11 yıldır ücretli öğretmenlik yaptığını ve şu an işşiz olduğunu ifade eden bir diğer öğretmen de, “Geçtiğimiz atamada mağdur olan 5-6 bin öğretmen olarak bizler ailelerimizle birlikte 30 bin kişiyiz. Bunun yanı sıra şu an Türkiye’de ücretli öğretmenlik yapan 100 bin öğretmen var” diye konuştu. Bu koşullara mesleklerini sevdikleri için katlandıklarını ve sadece dertlerini anlatabilme mücadelesi verdiklerini belirten öğretmen, bundan sonra mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.