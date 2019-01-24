Ücretli öğretmenler atama şartlarına tepki gösterdi

Ücretli öğretmen atamalarında yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek için basın açıklaması yapan ücretli öğretmenler, KPSS, baraj puanı ve aktiflik şartı olmaksızın atamalarının yapılmasını istedi.

Ücretli öğretmenler 652 Sayılı KHK’nin geçici 15. maddesine dayanılarak yapılan 5 bin ücretli öğretmen atamasında yaşanan mağduriyetlere tepki gösterdi. Ulus Atatürk Heykeli önünde gerçekleşen açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de katıldı. Ücretli öğretmenler adına açıklama yapan Hatice Temel, bütün maddi ve manevi zorluklara rağmen yıllardır öğretmenlik mesleğini sürmeye çalıştıklarını belirterek, 652 Sayılı KHK ile gündeme getirilen ücretli öğretmen atamalarının yeni mağduriyetler yarattığını dile getirdi. Temel, başvuru şartları arasında yer alan 540 gün (5 yıl) prim gününü tamamlamış olma şartının her ilde farklı hesaplanması sonucu 30 gün prim ödenen 3 yıl çalışmış kişilerin atandığını, buna karşılık primi 16’dan yatan 18 yıl çalışmış kişilerin açıkta kaldığını ifade etti.

Bir diğer başvuru şartı olan KPSS’den 50 puan alma ibaresinin ise yönetmelikle 60 puan olarak değiştirildiğine dikkat çeken Temel, “Bundan kaynaklı, liyakat sahibi öğretmenlerimiz atanamamış, kanun asıl amacından uzaklaşmıştır. Bu öğretmenlerimizin birçoğu kontenjanda olmasına karşın bu madde yüzünden tercih dışı kalmıştır” dedi.

‘LİYAKAT SAHİBİ BİRÇOK ÖĞRETMEN ÇALIŞAMIYOR’

Türkiye’de ücretli öğretmenliğin sezonluk bir iş olması sebebiyle liyakat sahibi birçok öğretmenin fiilen çalışamadığını söyleyen Temel, kanunda geçen “2017-2018 eğitim öğretim yılında çalışıyor olmak” şartının da birçok öğretmeni mağdur ettiğini dile getirdi. Temel, adil kontenjan dağılımı olmaması nedeniyle de birçok branştaki öğretmenin başvuruları onaylandığı ve gerekli şartları taşıdığı halde mülakatlara giremediğini ifade etti. Her birinin alanında tecrübeli öğretmenler olduğunu hatırlatan Temel, MEB’in bu atamada yaptığı haksızlık ve yanlışları düzelterek öğretmenlere yeniden başvuru hakkı tanıyacağına ve liyakat esaslı bir atama yapacağına inandıklarını dile getirdi. Temel “Bütün şartları ziyadesiyle taşıyıp sayıları 10 bin civarında olan eğitimin emektar öğretmenlerinin KPSS olmaksızın, baraj puanı ve aktiflik şartı olmaksızın dersaneciler gibi ataması yapılarak haklarının iade edilmesi en önemli talebimizdir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)