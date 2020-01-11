11 Ocak 2020 18:16

Kariyer adı altında "Öğretmenler güvencesiz çalışsın" önerisi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, katıldığı "Öğretmen Kariyer Fuarı"nda atanma şekillerinin önemsiz olduğunu savundu. Fuarda güvencesiz, sözleşmeli öğretmenlik modeline övgü vardı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı | Fotoğraf: DHA

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    "Öğretmen Kariyer Fuarı"nda konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlikte atanma şeklinin (sözleşmeli, kadrolu, ücretli) hiçbir önemi olmadığını ileri sürdü. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de eğitim sektörünün rekabet içinde olması gerektiğini savunarak devlete öğretmenleri sözleşmeli atayın önerisinde bulundu. Yenilikçi Eğitim Geliştirme ve Araştırma Merkezi (YEGAM) ve Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Öğretmen Kariyer Fuarı’nda ‘iyi öğretmenlik’ adı altında öğretmenlere güvencesiz ve kölelik koşullarında çalışma önerildi.

    Milli Eğitim Bakanlığının yeni ortaöğretim tasarımında ele aldığı kariyer ofisleri uygulamasının öğretmene dönük kariyer çalışması gerçekleştireceğini anlatan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlikte atanma şeklinin (sözleşmeli, kadrolu, ücretli) hiçbir önemi olmadığını söyledi. “Önemli olan bu mesleğin mensubu olduğunuzu hissetmenizdir” diye konuşan Yazıcı “Öğretmenimizin görev yaptığı statünün bizim açımızdan hiçbir değeri yoktur. Bizim için değerli olan öğretmenin mesleğe olan inanmışlığı, adanmışlığıdır” dedi.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ÖNERİSİ

    Öğretmenlik mesleğini profesyonelce yapabilmek için devletin de öğretmenlerini sözleşmeli alması önerisinde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise “Bütün öğretmenler sözleşmeli olarak girebilse ve öğretmeni de okulun müdürü seçebilse işte o zaman Türkiye’nin geldiği noktayı hep birlikte görürüz. Eğer eğitim sektörü diyorsak sektör rekabet içinde olmalıdır” diye konuştu. (İstanbul/DHA)

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