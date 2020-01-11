Çeşme'de mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 mülteci öldü

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Barosu, “Mültecilere reva görülen hukuki belirsizlik hali var oldukça bu ölümlerin sonu gelmeyecektir” açıklaması yaptı.

AA'nın paylaştığı habere göre, dün saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik birimlerinin olay yerine intikali sonrası mültecileri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 mültecinin cansız bedenine ulaştı. Teknenin batması sonucunda hayatını kaybeden mültecilerden birinin de hamile olduğu öğrenildi.

Kurtarılan mültecilerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Kurtarılan mülteciler ve cansız bedenler kıyıya çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hayatlarını kaybeden mültecilerin eşyaları sahilin çeşitli yerlerinde bulundu. Çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler jandarma ekipleri tarafından toplandı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

"YETKİLİLER KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMELİ"

Yaşanan faciayla ilgili İzmir Barosu’ndan da açıklama geldi. “Kışın en soğuk günlerinden birinde, insanlar sıcak evlerinde akşam çaylarını yudumlarken, 8 çocuk ve 3 yetişkin Ege’nin buz gibi sularında yaşamlarını yitirdiler. Çocukların cesetleri kıyıya vurmadıkça bu ölümlerin kamuoyunda birkaç duyarlı kişi dışında hiçbir ses getirmeyeceğini biliyoruz” denilen açıklamada “Ülkemizde sayısı 4 milyona varan mültecilere karşı devam eden ayrımcı politikalar ve mültecilere reva görülen hukuki belirsizlik hali var oldukça bu ölümlerin sonu gelmeyecektir. Yetkilileri derhal mültecilerin sorunlarına insanı temel alan yapıcı ve kalıcı çözümler üretmeye davet ediyor, kazada yaşamını yitiren hemşehrilerimize rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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