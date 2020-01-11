Batı Yunanistan'da mülteci teknesi battı: 12 ölü

Erkek şiddetiyle gözünü kaybeden Elif Kesler: Benim gibi yüzlerce kadın var

Eşi Mehmet Kesler'den gördüğü şiddet sonucu bir gözünü kaybeden Elif Kesler, "Sesimizi duysunlar, bu olayı sadece ben yaşamadım, benim gibi yüzlerce kadın var" diyor.