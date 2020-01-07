07 Ocak 2020 11:23

Ege'de mültecilere engel

İzmir’in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Ege adalarına geçmek isteyen 247 mülteci engellendi.
Çeşme açıklarında 199 mülteci engellendi

Fotoğraf: DHA

Geçen pazar günü gelen ihbarla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri Yunan adalarına geçmeye çalışan 199 mülteciyi engelledi. Uçburun ve Karaabdullah Burnu açıklarında durdurulan 5 ayrı lastik botta 101'i Suriye, 50'si Filistin, 34'ü Afganistan, 3'ü Kongo, 2'si Mısır, 2'si Somali, 2'si Senegal, 1'i Haiti, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Gine, 1'i Dominik ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 199 mülteci engellendi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan AA'nın geçtiği habere göre Aydın Kuşadası'nda düzelsiz bir şekilde yurt dışına geçmek isteyen 48 mülteci engellendi. Kuşadası açıklarında, lastik botta mültecilerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.  Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 48 Afganistan uyrukluyu mülteciyi kıyıya çıkardı. Mülteciler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (İzmir/EVRENSEL)

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