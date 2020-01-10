Eda AKTAŞ

İzmir

Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen yüzde 68 engelli mülteci zorla Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde tutulurken Mülteci Der Başkanı Av. İrem Geçmez, engelli mültecinin serbest bırakılmasını istedi.

İzmir’de bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde yüzde 68 engelli bir mülteci, hakkında bir suç delili olmadığı halde iltica hakkı gasbedilerek sınır dışı edilmek için bekletiliyor. Mahkeme engelli mültecinin tek başına seyahat edemeyeceğini ve sınır dışı edilemeyeceği kararını verdi. Konuyla ilgili mültecinin avukatı Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı İrem Geçmez ile görüştük. Müvekkilinin kalp rahatsızlığının yanı sıra yüzde 68 işitme engelli olduğunu söyleyen Geçmez, müvekkilinin Türkiye’ye geldiği günden beri hiçbir adli olaya karışmadığını, bütün yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirdiğini ve tedavisini sürdürmeye çalıştığını, buna ilişkin Türkiye’de alınmış heyet raporu bulunduğunu anlattı.

‘YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI YOK’

Bütün bunlara rağmen mülteci hakkında herhangi bir arama ya da tahdit kaydı bulunmadığı halde tamamen bilgi almak amacıyla Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğünü aktaran Geçmez, engelli mülteci hakkında ‘terör örgütleri ile bağlantılı olabileceği’ gerekçesiyle sınır dışı kararı alındığını, bu kararın uygulanması için de idari gözetim altında tutulduğunu söyledi. Geçmez, Göç İdaresi’nin kişi hakkında bir suç delili, bir soruşturma ya da kesinleşmiş bir hüküm olmadığı halde hiçbir şekilde başkaca bir unsur aranmadan sınır dışı kararı almasının doğru olmadığını ifade etti.

'MÜVEKKİLİN SINIR DIŞI EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

“Müvekkilin kullandığı yaklaşık 10 farklı ilaç var, kalp hastası ve işitme engelli. Buna rağmen bu kişiyi belli bir adreste ikamet etme, imza yükümlülüğü gibi idari tedbirlerle kontrol altında tutabileceklerken özgürlüğünden alıkoyma yönünde tedbir uygulanıyor” diyen Geçmez, “Bu değerlendirilmesi gereken son noktayken ve aslında müvekkil gibi hassas durumda olan kişiler için hiç değerlendirilmemesi gereken bir tedbirken öncelikle değerlendiriliyor. Müvekkil hakkında açılan davada İdare Mahkemesi tarafından müvekkilin engelli ve hasta olması sebebiyle sınır dışı işleminin durdurulmasına karar veriliyor ve bu karar Bölge İdare Mahkemesi’nde kesinleşiyor. Yani sonuç olarak müvekkilin şu an herhangi bir şekilde sınır dışı edilmesi mümkün değil. Bu sebeple ‘sınır dışı etmek amacıyla gerçekleştirilen idari gözetim’in müvekkilin şu aşamada sınır dışı edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle sonlandırılması için hem idari gözetim altında tutulduğu ilin Göç İdaresi’ne hem de Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe verdik. Göç İdaresi’ne bu konuda sözlü olarak da durumu anlattım ancak hiçbir şekilde cevap verilmedi” ifadelerini kullandı.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazlarının reddedildiğini dile getiren Geçmez, "Yaklaşık 2 yıldır aynı Sulh Ceza Hakimliğinden farklı müvekkiller için aldığım kararların tamamında aynı gerekçe yazıyor. Bunların arasında engelli olan var olmayan var, başka hassas durumda olanlar var ama hepsinde gerekçe aynı. Bu yüzden müvekkilimiz hakkında verilen karar olumlu da olsa olumsuz da olsa nedenini anlayamıyoruz” dedi.

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