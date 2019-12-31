Medya Radar: Mülteci işçiler ölünce gündem oluyor 

Haftalık mülteci hakları odaklı medya izlemesi çalışması Medya Radar’ın 3. hafta raporunda mülteci haklarına dair çalışmaların gündem olamaması, medyanın göç terminolojisi ile ilgili kafa karışıklığı, ölüm dışında gündem olamayan mülteci işçiler ve herhangi bir veri olmadan mültecilerin uyuzun artmasında neden gösterilmesi öne çıktı. 21-27 Aralık tarihlerinde dijital medyada ‘mülteci’, ‘sığınmacı’, ‘göçmen’, ‘Suriyeli’ ve ‘Afgan’ kelimeleri ile yapılan taramalar sonucunda mülteciler hakkında hak ihlalinin olduğu 316 haber tespit edildi.

Medya Radar’ın yaptığı raporda, Adana’da çalıştığı fabrikada intihar ettiği iddia edilen mülteci işçi Mustafa El Recep’in cenazesi “iş yerine zarar geleceği” gerekçesi ile fabrika sahibi tarafından battaniyeye sarılıp yol kenarına bırakıldığı haberinde intihar sebebinin üzerinde durulmadığı dile getirilirken mülteci işçilerin ancak yaşamlarını yitirdiklerinde gündem olduğu, çalışma koşullarına yer verilmediği belirtildi.

EVRENSEL ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Mültecilerin geçiş haberlerinde de ‘kaçak’, ‘yakalandı’ ve operasyon’ gibi kelimelerin kullanıldığını ancak olumlu örnek olarak da konuya ilişkin Evrensel gösterildi. Raporda, “Evrensel gazetesinin bu konuda yayınladığı haber hak odaklı haberciliğe bir örnek teşkil etti. 25 Aralık tarihinde ajanslar tarafından servis edilen haber, Evrensel editörleri tarafından düzenlenerek girildi. Haberdeki ‘kaçak göçmen’ ifadesi ‘mülteci’, ‘yakalandı’ ifadesi ise ‘engellendi’ olarak değiştirilerek yayınlandı” ifadelerine yer verildi.

Mülteci haklarının geliştirilmesine dair çalışmaların ise medya tarafından görülmediği belirtilen raporda, “Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Kemal Peköz’ün, Suriyelilerin yaşam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için verdiği önerge basında sınırlı sayıda yer alabildi. Peköz’ün soru önergesi sadece Bianet ve Yeni1Mecra haber sitelerinde yer buldu” denildi.

Geçici Koruma Yönetmeliği’ndeki değişiklikler birçok basında yer bulamazken sadece Evrensel ‘Statü hakkı tanınmayan mülteciler yeni yaptırımlarla karşı karşıya’ haberi ile duyurdu.

UYUZUN ARTMASININ NEDENİ MÜLTECİLERE BAĞLANDI

Radar’a takılan haberlerin en başında ise Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil’e ait köşe yazısının geldiği belirtilen raporda, “Özdil, yazısında Türkiye’de yayılmaya başladığını iddia ettiği uyuzun en fazla İstanbul’da, Suriyeli, Afgan, Pakistanlı gibi mültecilerin yoğun yaşadığı ilçelerde görüldüğünü iddia etmiş ve mültecileri hastalık getiren ve bulaştıran topluluklar olarak yansıtmıştır. Mültecilerin, medyada doğrudan hastalık yayıcı olarak nitelendirilmeleri hali hazırda toplumda yaygın olan önyargıları da pekiştiriyor” denildi. Ayrıca Özdil’in yazısında kullandığı ifadelere bir kaynak göstermediğini, uyuzun mülteciler sebebiyle başladığına ve uyuz oranına dair bir açıklama yapmadığına değinildi.

İZMİR’DE HAFTANIN HAK ODAKLI HABERCİLİĞİNE ÖRNEK

İzmir özelinde ise yerel yayın yapan İlk Ses Gazetesinin haberi örnek gösterilerek son olarak şu ifadelere yer verildi: “İzmir’de yayın yapan İlk Ses Gazetesi Muhabiri Çağla Geniş’in, 25 Aralık tarihinde yaptığı “Uyum’ yok ‘ölüm’ var: Ege yine can pazarı” başlıklı haberde Türkiye’nin mültecilere yönelik 2019 panoraması çizildi. Haberde sosyal medyada mültecilere yönelik nefret söylemine, istikrarlı bir politika olmamasına ve sınır dışı edilme korkuları gibi özneye ilişkin medyada görmezden gelinen hak temelli konulara yer verildi. Raporda, geri göndermelere ve geçişlere yönelik dezenformasyonlara karşın alanda çalışan hak temelli bir mülteci derneği ile görüşülmesi ve Mülteci-Der Başkanı Avukat İrem Geçmez’ in ifadelerine yer verilmesi hak temelli habercilik örneği olarak gösterildi. (İzmir/EVRENSEL)

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