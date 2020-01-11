TTB 2020 eylem planı: Hekimler 17 Nisan’da tüm Türkiye’de iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), düzenlediği basın toplantısı ile 2020 yılı eylem takvimini açıkladı. “Şiddetsiz bir sağlık ortamında emeğimizin karşılığını alarak hekimlik yapmak istiyoruz” diye seslenen hekimler, birçok etkinliğin yanı sıra 15 Mart’ta Ankara’da “Büyük Hekim Buluşması ve Beyaz Yürüyüş” mitingi yapacak ve görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan’da tüm Türkiye’de iş bırakacak. Toplantıda konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

ŞİDDETSİZ BİR ORTAMDA HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, 2020 yılı eylem takvimini açıkladı. Açıklamayı yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, hekimlik yapabilmek için şiddetsiz bir sağlık ortamı talep etti. Adıyaman, yaşanan ekonomik krizin önümüzdeki süreçte şiddeti de tırmandıracağına dikkat çekerek, bu ortama izin vermeyeceklerini ifade etti. Görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan’ın TTB tarafından “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olarak kabul edildiğini söyleyen Adıyaman, “17 Nisan günü ülkemizin bütün sağlık kurumlarında şiddeti önleme talepli iş bırakma eylemini sağlık hizmetinin tüm bileşenleri ile birlikte gerçekleştireceğiz” dedi. Hastaların eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık hizmetinden yararlanamadığını bildiklerini söyleyen Adıyaman, “GSS primini ödeyemediği için sağlık hizmeti kapsamı dışına çıkacak milyonların olduğum ülkemizde bizden beklenenin, her şeye rağmen iyi hekimlik yapmak olduğunu görüyoruz. Sınavların, kadroların, atamaların hakkaniyete ve liyakate dayalı yapıldığı bir sağlık ortamında hekimlik yapmak istiyoruz” diye konuştu.

KHK’ler ile mahkeme kararı olmadan hekimlere verilen cezaları ve güvenlik soruşturmalarını eleştiren Adıyaman, “Hekimlerin mesleklerini yapmalarına engeller konulması ülkemiz demokrasisi açısından karanlık bir tablo yarattığı gibi hekimliğin temel değerleri ile de bağdaşmamaktadır” diye seslendi.

“MASA BAŞI HESAPLAMALARLA TIP EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI OLMAZ”

Sağlık sisteminin yanlış kurgulandığını ve çözüm olarak bulunan yöntemlerin de yanlıştan kurtulamadığını söyleyen Adıyaman, “Ülkemizde 122 tıp fakültesi kurulmuş olması ya da yıllık 15 bin öğrenci kontenjanı açılması bir işe yaramıyor. Tıp eğitiminin ve hekim istihdamının masa başı hesaplamalarla düzenlenmesi nitelik kaybı ve özgüven yitimine yol açıyor. Uzman hekim sayısı pratisyen hekim sayısını aşmış, birkaç bölüm değiştirmeden uzmanlık eğitimini tamamlayan hekim neredeyse kalmamış durumda. Eğitim alanındaki bu tablonun sürdürülmesi mümkün değildir bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmelidir” diye konuştu.

Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetine erişimin iyice zorlaştırıldığını ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaygınlaştığını ifade eden Adıyaman, “paran kadar sağlık” düzeninin oluşturulduğuna dikkat çekti.

15 MART’TA ANKARA’DA MİTİNG VAR

Adıyaman, hekimlerin çalışma hakları ile birlikte sağlıklı bir ortamda görevlerini yapmak istediklerini belirterek 2020 eylem planlarını ve taleplerini ifade etti. 11-31 Ocak arası Bölge Tabip Odaları toplantıları ile 7 bölgede buluşacaklarını ifade eden Adıyaman, planladıkları birçok eylem ve etkinliğin yanı sıra 15 Mart 2020 tarihinden Ankara’da, "Büyük Hekim Buluşması ve Beyaz Yürüyüş" mitingi yapacaklarını ve görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü olan 17 Nisan’da tüm Türkiye’de iş bırakacaklarını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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