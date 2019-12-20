TTB, KESK, DİSK ve TMMOB'dan "güvenlik soruşturması" tepkisi

OHAL döneminde KHK ile getirilen ve binlerce mağdur yaratan güvenlik soruşturmasını AYM'nin iptal etmesinin ardından, kararı uygulamak yerine yasa teklifi ile genişleterek getiren AKP'ye, sendika ve meslek örgütlerinden tepki geldi. Örgütler bu teklife oy verecek vekilleri de “ülkeye yaptığınız en büyük kötülük olur” diye uyardı.

TTB, KESK, DİSK ve TMMOB tarafından TTB binasında ortak basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, güvenlik soruşturması ile “İktidar Partisi üyeleri ve yandaşları dışında hiç kimsenin kamuda herhangi bir işe giremeyeceği, vatandaşlık haklarının yok edileceği bir ülke” yaratılacağına işaret etti.

“Düşünün” diye seslenen ve bu uygulama ile olabilecekleri sıralayan Adıyaman, anne babaların binbir emek ve fedakarlıkla okutacakları evlatlarının sınavda başarılı olsalar bile “güvenlik soruşturması” nedeniyle işsiz kalacağını söyledi.

"DEMOKLESİN KILICI" GİBİ

“Demoklesin Kılıcı” gibi tepelerinde dolaşan bu tehdide dikkat çeken Adıyaman, “Tüm emeklerin, özverilerin, başarıların bir anda yok sayabileceği, kamuda çalışabilme hakkından mahrum edilebilecekleri” uyarısı yaptı.

VEKİLLERE "OY VERMEYİN" UYARISI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak TBMM’de AKP iktidarınca yasalaştırılmaya çalışılan telafisi zor, mağduriyetlere yol açacak bu ayrımcı yasa tasarısına TBMM’de olumlu oy vermeyi düşünen milletvekillerini bir kez daha uyardıklarını belirten Adıyaman, “Güvenlik soruşturması adı altında yasal kılıfa büründürmeye çalıştığınız insanları vatandaşlık haklarından mahrum bırakma girişimi, bu ülkeye yaptığınız kötülükler arasında ilk sıralarda yer alacak” dedi.

Sorular üzerine Adıyaman bu uygulamaya karşı bütün illerde milletvekillerine fakslar çekilerek, “oy vermeyin” çağrısı yapılacağını söyledi.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz de Türkiye genelinde oturma eylemleri, basın açıklamaları ile konuyu gündemde tuttuklarını söyledi. Gürbüz, Cumartesi günü Mersin, Pazar günü de Diyarbakır'da yapacakları bölge mitinglerinde de bu konuda kamuoyu oluşturacaklarını ifade etti.

Basın toplantısına TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata ile TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz da katıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Sendikalardan sosyal medya kampanyası: #GüvenlikSoruşturmalarınaHayır

AYM'nin iptal ettiği "güvenlik soruşturması" komisyonda kabul edildi

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