Sağlıkta şiddet sürüyor: Bakırköy'de bir doktor darbedildi

İstanbul'daki Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktor, randevusu olmayan hastaya öğreleden sonra bakabileceğini söyleyinde darbedildi. Doktorun burnunun kırıldığı ve kafa travması yaşadığı öğrenildi.

Sağlıkta şiddet vakası, dün öğlen saatlerinde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin D bloğunda yaşandı. İddiaya göre, genel cerrahi polikliniğinde asistan hekim doktor Burak Altunpak, randevusu olmayan hastaya, randevulu hasta sayısının çok olduğunu ve kendisine öğleden sonra bakabileceğini söyledi. Doktorun önerisini kabul etmeyen hasta, doktorla tartışmaya başladı. Doktor "beyaz kod" tutmak isteyince hasta doktoru darbetmeye başladı. Darp sonucu burnu kırılan ve kafa travması yaşadığı öğrenilen Burak Altunpak yoğun bakıma alındı ve tedavisine devam ediliyor. (İstanbul/DHA)

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