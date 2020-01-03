Sağlıkta şiddet durmuyor: Muadil ilaç veren eczacıya saldırı

Antep'te, yılbaşı günü nöbetçi olan Eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, saldırıyı kınayarak sağlıkta şiddetin bu ülkenin toplumsal bir sorunu olduğuna dikkat çekti.

DHA'nın haberine göre sağlıkta şiddet olayı bu kez Antep'te yaşandı. Ocaklar Mahallesi'nde yaşanan olayda, reçetesini vererek ilaçlarını alan saldırgan, eczaneden ayrıldıktan bir süre sonra tekrar eczaneye bir grupla gelerek Eczacı Vehbi N. ve oğullarına reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle saldırdı. Yaralanan 3 kişi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Eczacılar Oda Başkanı İrfan Demirci, eczacıların eş değer ilaç vermesinde bir sıkıntı olmadığını söyleyerek “Eczanede reçetede yazılan ilaçların aynısı olmadığı için eş değer olan ilacı veriyorlar. Sonra hasta yakınları yanlış ilaç verdiği gerekçesiyle eczacıya ve çalışanlara şiddet uyguluyor. Hastanede, poliklinikte, sağlık ocağında, eczanede sağlık çalışanları sürekli şiddetle karşı karşıyalar. Sağlıkta şiddet bu ülkenin toplumsal bir sorunu. Eczacılar odası olarak eczacının yanında olacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası bir an önce çıkarılsın

TTB: Bakanlık hekimleri oyalıyor, sağlıkta şiddet artıyor

Reklam