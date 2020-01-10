ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah güçlerini vurdu

ABD öncülüğündeki "IŞİD karşıtı koalisyon" güçleri, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde "İran destekli Hizbullah unsurları"na hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

AA’nın haberine göre, Koalisyon savaş uçakları, dün gece Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Suriye ordusuna destek veren ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile birlikte hareket eden milis grupları vurdu. Elbukemal ilçesinde Yeşil Bölge olarak bilinen yerde Hizbullah örgütüne ait olduğu iddia edilen 4 tankın vurulduğu, bazı militanların da öldürüldüğü belirtildi. Habere göre, koalisyon uçakları, İran destekli gruplar üzerindeki keşif uçuşlarını da yoğunlaştırdı.

Suriye hükümeti, İran ve Rusya’nın yardımıyla Kasım 2017’de Deyrizor’un batısındaki IŞİD işgaline son vererek kentin bu kısmında kontrolü sağlamıştı. Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran’dan Lübnan’a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün’den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise Suriyeli Kürt güçlerinin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrolünde. Burada ABD’nin de askerleri bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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