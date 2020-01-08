ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Yeni nükleer anlaşma yapmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın misillemesi sonrası Washington'da açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

Trump açıklamasında ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürdüğü saldırıyı savundu. Trump şu ifadeleri kullandı:

"Başkan olduğum sürece, İran nükleer silah sahibi olamayacak. Hiçbir Amerikalı ya da Iraklı hayatını kaybetmedi. Tüm askerlerimiz hayatta. Her türlü saldırıya hazırlıklıyız. İran terörizmi sponsorluk yapıyordu, bu durumun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Benim talimatımla dünyanın en büyük teröristini ortadan kaldırdı. Hizbullah ve diğer terör örgütlerini eğitiyordu. Tüm bölgede iç savaşı tetikliyordu. Önümüzdeki günlerde ABD hedeflerine saldırmayı planlıyordu, kendisini durdurduk."

İran’la yapılan nükleer anlaşmayı “saçma” olarak nitelendiren Trump, “Amerika’ya teşekkür etmek yerine anlaşmanın imzalandığı gün bile ‘ABD’ye ölüm’ sloganı attılar. Bu sözleşmeden elde ettikleri paralarla Yemen, Suriye, Afganistan ve Irak’ta cehennem yarattılar. İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin’in bu gerçeği fark etmesi gerekiyor. Bu ülkeler nükleer anlaşmadan vazgeçmeli. İran’la yeni bir anlaşma yapmalıyız” diye konuştu.

NATO’ya da çağrı yapan Trump, “NATO’dan Orta Doğu sürecine daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim” dedi. “Orta Doğu’dan gelecek petrole ihtiyacımız yok” diyen Trump, şöyle devam etti:

“Amerikan ordusu benim liderliğimde yeniden yapılandırıldı. Askeri ekipmanımızın güçlü olması bunu kullanacağımız anlamına gelmiyor. Bunu kullanmak istemiyoruz. IŞİD’e karşı başarılı sonuçlar elde ettik. Bağdadi’yi öldürdük. IŞİD’in yok edilmesi İran’ın çıkarına. Bu konuda birlikte çalışmamız lazım. İran liderlerine bir şey söylemek istiyorum, sizin harika bir geleceğiniz olsun istiyoruz. Diğer ülkelerle barış içinde yaşayan bir ülke olmanızı istiyoruz. Amerika barışa hazırdır.” (HABER MERKEZİ)

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