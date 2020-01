Iraklı gençten anlamlı mesaj: Rahatsız ediyorsak biz gidelim!

ABD ile İran arasındaki bölgesel hakimiyet geriliminin çatışma sahasının Irak olması, Iraklıların da tepkisini çekiyor. Irak Meclisi önceki gün ülkedeki ABD askerlerinin ülke dışına çıkarılması kararı almıştı. ABD’li yetkilerden de bugüne kadar sıklıkla İran’ın Irak siyasi üzerindeki etkisini hedef alan açıklama ve girişimler gündeme geliyordu.

ABD’nin, Irak’taki Haşdi Şabi’ye bağlı Hizbullah Tugayları üslerini vurması ve ardından ABD Büyükelçiliğine yönelik protestolar gerekçesiyle İranlı Komutan Kasım Süleymani’yi Bağdat’ta suikastla öldürmesi, ardından İran’ın ABD askerlerinin bulunduğu Irak üslerini çok sayıda füzeyle vurması ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Tüm bu gelişmeler sürerken dün sosyal medyada bir Iraklının Irak’taki halk protestoları sırasında çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı yoğun paylaşım aldı. Bölgede çalışan gazeteciler de fotoğrafı paylaşanlar arasındaydı. Kaynağı ve zamanına dair bilgi bulunmayan fotoğrafta, Iraklı olduğu belirtilen gencin tuttuğu dövizde şu sözlerin yazıldığı aktarıldı: “İran, ABD’nin Irak’tan gitmesini istiyor. Ve ABD İran’ın Irak’tan gitmesini. Biz Iraklıların gitmesine ne dersiniz? Korkarım onları rahatsız ediyoruz!” (DIŞ HABERLER)

Throw back to this Iraqi protestor who said it so eloquently:



"Iran wants the U.S. out of Iraq.

And the U.S. wants Iran out of Iraq.

What do you think if we Iraqis leave Iraq? I'm scared we are bothering them." pic.twitter.com/ZOzhjVWNaI