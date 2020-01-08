Dünyadan İran'ın füze saldırılarına tepki ve kınamalar geldi

İran’ın, ABD’nin Irak’taki askeri üslerini balistik füzelerle hedef almasına ilişkin dünyadan tepki ve kınama mesajları geldi.

AB: SİLAHLARIN ACİLEN SUSMASI GEREKİYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ortadoğu gündemiyle toplanan Komisyonun ardından basına açıklamalarda bulundu. Von der Leyen, “Bölgedeki gerginlik hepimizi etkiliyor. Silahların acilen susması ve diyaloğa yer açması gerekiyor” dedi. Savaşın ekonomi alanına etkisine dikkat çeken Von der Leyen, AB'nin gerginliğin azaltılması için katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Yüksek Temsilci Borrell ise “Şiddeti artırmanın kimseye faydası yok” değerlendirmesinde bulundu.

İNGİLTERE: SALDIRIYI KINIYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırılarını kınayarak bu ülkeyi, gerilimi düşürmeye çağırdı.

Raab, yaptığı yazılı açıklamada, “İngiliz askerleri dahil koalisyon güçlerini barındıran askeri üslere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz” ifadesini kullandı.

“İran'ı bu tehlikeli ve pervasız saldırıları yinelememeye, bunun yerine acilen gerilimi düşürmeye çağırıyoruz” değerlendirmesinde bulunan Raab, saldırıda balistik füze kullanıldığı ve ölü ile yaralılar olduğuna dair haberlerden de kaygı duyduklarını belirtti.

Raab, “Orta Doğu'da bir savaş, sadece DEAŞ'a ve diğer terör gruplarına yarar” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığı, Irak'ta vurulan üslerde koalisyon içinde yer alan İngiliz askerlerinin zarar görmediğini bildirdi.

ALMANYA: SALDIRGANLIĞI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ

Alman hükümeti de İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlemesini sert bir dille kınadı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, ARD'nin sabah programı Morgenmagazin'de yaptığı açıklamada, “Alman hükümeti adına bu saldırganlığı şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum” dedi. Karrenbauer, durumun sakinleşmesi için her şeyin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Şimdi bu sarmalı daha da yukarıya doğru çıkarmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Karrenbauer, saldırılarda hiçbir Alman askerinin yaralanmadığı bilgisini vererek, tüm gece ABD Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, koalisyon güçlerinin de bulunduğu Irak'taki askeri üslere yönelik füze saldırısını kınadı. İran'ı gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adımdan kaçınmaya çağıran Maas, “Durumu sakinleştirmeye çalışmak için günlerce tüm taraflarla temas halindeyiz. Herkesten bu durumda ihtiyatlı ve sakin davranması talep edildi” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

İran, ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu

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